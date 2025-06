Trump: Irã 'não está vencendo a guerra' e deve negociar antes que seja tarde

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o Irã está perdendo a guerra contra Israel e pediu que os dois lados negociem um cessar-fogo nesta segunda-feira, 16, após uma reunião bilateral com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, antes da abertura da cúpula do G-7, em Kananaskis, no Canadá.

Segundo informações da CNN americana, Trump não deve assinar uma declaração conjunta dos líderes do G-7 em que eles pedem uma desescalada do conflito e apontam que o Irã não pode obter uma arma nuclear e que Israel tem o direito de se defender.

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, declarou nesta segunda-feira que Tel-Aviv estava "no caminho da vitória" contra Teerã depois de uma série de ataques aéreos contra a infraestrutura nuclear e militar da teocracia. Israel pediu que os cidadãos da capital iraniana se retirem do local por conta de novos bombardeios que devem ocorrer nas próximas horas.

De acordo com a agência Reuters, o Irã pediu que Trump colocasse pressão em Israel para um acordo de cessar-fogo e disse que flexibilizaria as suas demandas em futuras negociações de um acordo nuclear. "Se o presidente Trump for sincero em relação à diplomacia e estiver interessado em interromper esta guerra, os próximos passos serão importantes", disse o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, na rede social X.

Rússia

Durante uma coletiva de imprensa ao lado de Carney, Trump também disse que foi um erro expulsar a Rússia do G-7 após a anexação da região da Crimeia em 2014.

"O G7 costumava ser o G8. Barack Obama e uma pessoa chamada Trudeau não queriam a Rússia", disse Trump, referindo-se ao ex-primeiro-ministro canadense Justin Trudeau. "E eu diria que isso foi um erro, porque acho que não haveria uma guerra agora se a Rússia estivesse presente, e não haveria uma guerra agora se Trump fosse presidente há quatro anos."

O presidente americano deseja que Moscou seja reintegrada à economia global e, mais recentemente, pareceu aberto à ideia de que Putin poderia ajudar a mediar o conflito entre Israel e Irã.

Canadá

A reunião entre Trump e Carney durou mais de uma hora. Os dois líderes discutiram a crise comercial entre Canadá e EUA, o que levou a um atraso de 45 minutos para o início da cúpula.

Trump disse que um acordo comercial entre os EUA e o Canadá é viável, mas que ele e o primeiro-ministro Mark Carney abordam a questão de forma diferente. "Tenho um conceito de tarifa porque sou um especialista em tarifas. Carney tem uma ideia mais complexa, mas muito boa". (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)