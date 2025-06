Mauá abre cursos noturnos gratuitos com bolsa de R$ 200

A Prefeitura de Mauá, em parceria com a UFABC (Universidade Federal do ABC), abriu inscrições para cursos noturnos de qualificação profissional voltados a jovens de 16 a 29 anos. A iniciativa faz parte do Programa Qualifica Mauá e integra o projeto Manuel Querino, do Governo Federal, oferecendo 1.055 vagas gratuitas com direito a bolsa de estudos e transporte.



As inscrições podem ser feitas até 30 de junho por meio do link https://forms.gle/jPrYzyrAb27RTdb77. Entre os cursos disponíveis estão auxiliar de geoprocessamento, condutor de turismo em unidades de conservação ambiental, condutor de turismo em espaços culturais locais e auxiliar de eletricista em sistemas de energias renováveis.



Com carga horária de 200 horas, as aulas serão ministradas de agosto a novembro em diferentes períodos: manhã (8h30 às 12h), tarde (13h30 às 17h) e noite (18h30 às 22h). As turmas noturnas ocorrerão exclusivamente na Casa de Cursos, no Jardim Zaíra. Já as demais serão distribuídas em 13 polos localizados em diferentes bairros da cidade, incluindo o CEU das Artes, Fatec Mauá, escolas e instituições parceiras.



O programa oferece bolsa mensal de R$ 200 para os alunos que atingirem ao menos 75% de presença. Os pagamentos serão feitos por meio de depósito bancário. A Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo ficará responsável pela coordenação das atividades.



Além dos cursos vinculados à parceria com a UFABC, a Prefeitura também oferece outras formações presenciais, como Corte e Penteado, Auxiliar de Logística, Porteiro/Controlador de Acesso, Cadeireiro e Sinaleiro Amarrador. Esses cursos não têm bolsa, mas garantem isenção no transporte municipal. As inscrições para essas opções devem ser feitas presencialmente na Casa de Cursos ou na Casa do Trabalhador, no Centro.