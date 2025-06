Flamengo x Espérance pelo Mundial: onde assistir, horário e possíveis times

O Flamengo será o terceiro clube brasileiro a estrear no novo Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. O Rubro-negro entra em campo nesta segunda-feira (16), às 22h (de Brasília), frente ao Espérance, da Tunísia. O jogo é válido pela primeira rodada do Grupo D e acontece no Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, com transmissão de DAZN, Globo, CazéTV e SporTV.



A vaga do clube carioca no Mundial foi confirmada após o título da Libertadores de 2022. Neste ano, o Flamengo vive boa fase e vem de goleada por 5 a 0 sobre o Fortaleza, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, o volante Jorginho, único reforço da equipe para o torneio, está à disposição e deve ser titular do time escolhido pelo técnico Filipe Luís



Apesar de desconhecido, o Espérance, por sua vez, se classificou pelo ranking da CAF (Confederação Africana de Futebol) e busca manter uma invencibilidade que já dura 11 partidas.



Além de Flamengo e Espérance, o Grupo D do Mundial de Clubes também conta com o Chelsea, da Inglaterra, e com os clube local LAFC.



Detalhes da partida:

- Dia e horário: segunda-feira, 16 de junho, às 22h (de Brasília)



- Local: Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos



- Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Cazé TV (YouTube) e DAZN (streaming)



Prováveis escalações:

Flamengo: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Gerson, Luiz Araújo e Bruno Henrique.

Técnico: Filipe Luís



Espérance: Ben Said; Bouchniba, Tougai, Jelassi e Ben Hamida; Derbali, Ogbelu e Yan Sasse; Jebali, Rodrigo Rodrigues e Belaïli.

Técnico: Maher Kanzari