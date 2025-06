Mãe que agrediu médica deu prejuízo de R$ 30 mil em hospital de São Caetano

Uma crise de descontrole emocional resultou em agressão a funcionários e prejuízo estimado em R$ 30 mil no Hospital Infantil e Maternidade Márcia Braido, em São Caetano. O caso aconteceu na noite do último sábado (14) e envolveu a mãe de um menino de 3 anos e 11 meses que havia sido atendido na unidade com sintomas gripais.



LEIA MAIS: Médica é agredida e hospital tem estrutura danificada em São Caetano

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher — identificada como Natália Carvalho de Souza, de 27 anos — se exaltou após ser informada pelas médicas responsáveis de que o atestado médico seria emitido apenas em nome da criança. Para a acompanhante, seria fornecida apenas uma declaração de horário. Inconformada, Natália passou a proferir xingamentos e ameaças contra a equipe médica, dizendo frases como “tudo só funciona na base da porrada”.



Durante o surto, a paciente agrediu fisicamente a médica Miriam Macul com socos e um chute nas costas, além de atingir a filha dela, também médica, Gabriela Macul. Na sequência, atacou uma técnica de laboratório com uma cabeçada e mordeu o braço de um vigilante, além de desferir socos e arranhões em outro segurança. Ainda segundo a ocorrência, ela danificou computadores, cadeiras, portas e equipamentos da unidade, prejudicando o atendimento aos demais pacientes.



A Prefeitura de São Caetano confirmou que os danos materiais somam R$ 30 mil. O atendimento precisou ser transferido temporariamente para o Hospital Zerbini.



Natália foi presa em flagrante e responderá por lesão corporal, injúria, ameaça e dano ao patrimônio público. A Delegacia de Polícia de São Caetano determinou sua prisão com base na gravidade dos fatos e na violência envolvida.