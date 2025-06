'Homem com H': história de Ney Matogrosso ganha data de estreia na Netflix

A trajetória intensa e revolucionária de Ney Matogrosso ganhará o mundo a partir desta terça-feira (17), com a estreia do filme Homem com H na Netflix. A produção, que conquistou mais de 620 mil espectadores nos cinemas, agora será exibida em mais de 190 países, ampliando o alcance da história de um dos artistas mais ousados e emblemáticos da música brasileira.



LEIA MAIS: Chega aos cinemas do Grande ABC um 'Homem com H'

Estrelado por Jesuíta Barbosa, o longa dirigido por Esmir Filho reconstrói passagens decisivas da vida e carreira de Ney, desde sua infância sob a rigidez do pai militar até a explosão nos palcos ao lado do grupo Secos e Molhados. O roteiro também aborda os relacionamentos afetivos e a busca por liberdade pessoal e artística, marcas registradas do artista.



Com distribuição da Paris Filmes e produção da Paris Entretenimento, Homem com H foi destaque na 27ª edição do Festival de Cinema Brasileiro de Paris e recebeu elogios pela autenticidade e sensibilidade com que retrata a vida de Ney. O filme embala o público com clássicos como Sangue Latino, O Vira, Rosa de Hiroshima e a canção que dá nome ao título.



O elenco conta ainda com nomes como Rômulo Braga, Hermila Guedes, Danilo Grangheia, Bruno Montaleone e Jullio Reis, interpretando figuras marcantes na vida do cantor, como Cazuza e Marco de Maria.



Para quem ainda não viu no cinema ou quer rever, o longa estará disponível a partir da meia-noite desta teça na Netflix.