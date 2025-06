Luiz Fernando garante emenda para o esporte de São Bernardo

O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), com base eleitoral em São Bernardo, vai destinar emenda parlamentar para melhorias da Arena Orquídeas, palco neste sábado (14) da final da Taça das Favelas. O anúncio dos recursos foi feito após o jogo.

O petista elogiou o trabalho do secretário de Esportes. Fran Silva, à frente da Pasta, e reafirmou seu compromisso com a área esportiva do município, tendo em vista seu forte envolvimento com o setor. Além de ser autor do projeto Tigrinho, Luiz Fernando presidiu o São Bernardo Futebol Clube.

"Parabéns ao campeão Vila São José e ao vice Pérola pela emocionante final da Taça das Favelas São Bernardo 2025. Aproveitei para garantir ao secretário de Esportes que vamos enviar uma emenda para melhorar ainda mais as condições da Arena Orquídeas, palco da grande decisão", pontuou o deputado.

TIGRINHO

O Projeto Tigrinho, que ficou nacionalmente conhecido por oferecer aulas gratuitas de futebol para mais de 11,5 mil crianças em São Bernardo e em outras cidades, voltou após longo hiato. Criado pelo deputado em 2009, a nova etapa contempla agora ensinamentos de jiu-jitsu e música.

Para participar das artes marciais, basta ter entre 8 e 16 anos, procurar os coordenadores das aulas pelo WhatsApp e fazer a inscrição gratuitamente. Não há limite de idade para quem quer aprender a tocar instrumentos musicais.

Até o momento, o Projeto Tigrinho já atende cinco bairros: Parque Selecta, Jardim Jussara, Jardim Silvina, Ferrazópolis e Vila Mariana. A expectativa é levar para outras regiões já nos próximos meses.

“O Projeto Tigrinho fez muito sucesso em São Bernardo e em outras cidades com o futebol. Agora, chegou a vez de expandirmos para a música e também para o jiu-jitsu. Precisamos ocupar a cabeça dessas crianças e desses jovens para que se tornem grandes cidadãos e profissionais”, disse Luiz Fernando.

Confira os contatos dos bairros:

?? Parque Selecta: (11) 98449-3802

?? Jardim Jussara: (11) 97658-0792

?? Jardim Silvina: (11) 99621-7332

?? Ferrazópolis: (11) 97213-6984

?? Vila Mariana: (11) 99807-9522

