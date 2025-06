Daniel Cargnin festeja prata no Mundial de judô: 'Às vezes, é mais difícil que a Olimpíada'

Vice-campeão no Mundial de judô de Budapeste neste domingo, Daniel Cargnin precisou superar lesões para levar segunda medalha mundial de sua carreira. Após os Jogos Olímpicos de Paris-2024, ele se afastou dos tatames por quase oito meses para tratar de contusões no tornozelo e no ombro. Voltou a competir em abril deste ano.

"A gente costuma dizer que o Mundial, às vezes, é até mais difícil que a própria Olimpíada, porque pode dobrar algumas categorias", afirmou o judoca, medalhista de bronze individual nos Jogos de Tóquio, em 2021. "Acho que, em relação a Los Angeles, agora é anter o pé no chão. No ciclo passado, quando eu medalhei no Mundial, eu já pensei em medalhar na Olimpíada também", completou ele, que ficou em 17º em Paris-2024.

"Eu estava pensando só no futuro e não aproveitava os momentos do presente, sabe? Então eu acho que agora é aproveitar essa medalha de prata. Eu acabei de perder a disputa ali, a final, mas é muita felicidade pela postura que eu tive dentro do tatame", afirmou ele, que foi derrotado pelo atual vice-campeão olímpico, o francês Joan-Benjamin Gaba.

"Tenho que me manter resiliente, porque as derrotas não podem ser o fim do mundo e a vitória também não pode ser o motivo de parar de treinar. Agora é colocar a cabeça no lugar para tentar ajudar a equipe o máximo possível na competição por equipes", disse o brasileiro, que foi bronze por equipes em Paris-2024.

Estreante em Mundiais, Shirlen Nascimento conquistou o bronze após enfrentar uma chave dura, na qual estreou contra a sul-coreana Mimi Huh, atual vice-campeã olímpica e que defendia o título mundial.

"Peguei uma chave dura. Só que todo mundo me deu as dicas do que fazer, então pareceu até que foi um pouco fácil", afirmou a judoca de 25 anos. "Eu sempre venho me esforçando muito, e uma hora o resultado vem. Eu acho que eu estou num momento muito bom, eu venho melhorando a cada dia. Estou tendo muita ajuda também, o pessoal vem me ajudando bastante", completou.

As disputas do Mundial de judô de Budapeste continua nesta segunda-feira. O Brasil terá quatro representantes: Nauana Silva e Rafaela Silva, na categoria até 63kg, no feminino, e Gabriel Falcão e Luan Almeida, até 81kg, no masculino.