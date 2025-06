Domingo junino anima Parque da Juventude com forró e xote

O domingo promete ser bem animado no Parque da Juventude. Em mais uma edição do Domingou Junino, programa da Prefeitura de Mauá em parceria com a Associação Tryade, a dupla Guilherme & Falcon promete levar muito xote e baião aos frequentadores, com repertório pra lá de especial. A apresentação está prevista para 14h, no palco principal do parque.

As atrações do evento seguem sendo temáticas até o último domingo do mês, com recreações típicas das festas juninas, como boca do palhaço, pescaria e argola. Todas as atividades serão orientadas por monitores. Em alguns momentos o público também será convidado a dançar a tradicional quadrilha.

As já conhecidas atividades de esportes e lazer, como triciclo familiar, miniquadras de vôlei, futebol, badminton, minitênis, tênis de mesa, brinquedos infláveis e pintura facial, seguem acontecendo normalmente.

O Projeto Domingou faz parte da programação regular da cidade e acontece todos os domingos das 9h às 17h, mas nesse mês tem temática que remete às festas juninas. O Parque da Juventude está localizado na rua Francisco Ortega Escobar, s/nº, na Vila Noemia. Todas as atrações são gratuitas.