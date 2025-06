Forças de Defesa de Israel liberam saída de espaços protegidos, após nova troca de ataques

As Forças de Defesa de Israel (IDF) informaram que a população está liberada para deixar espaços protegidos em todas as áreas do país, mas é necessário permanecer perto deles, informa uma mensagem enviada via Telegram, neste sábado (14), após uma nova onda de ataques entre Israel e Irã. "O público é solicitado a continuar seguindo as instruções do Comando da Frente Interna", ressalta.