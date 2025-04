Polícia Militar prende suspeito de roubo a comércio em Diadema

A Polícia Militar prendeu, na noite de sexta-feira (25), um indivíduo suspeito de roubo a um estabelecimento comercial no Jardim Miriam, em Diadema (SP). A ação foi realizada por policiais da 1ª Companhia do 24º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano.



Durante patrulhamento, a equipe foi acionada via COPOM para atender a ocorrência de roubo em andamento. Ao chegar ao local, os policiais encontraram um dos suspeitos detido por populares, que o imobilizaram até a chegada da viatura.



Com o indivíduo, foi apreendido um revólver calibre 32, carregado com seis munições intactas. Além disso, um veículo Renault Logan com sinais de adulteração nas placas foi localizado nas proximidades.



De acordo com testemunhas, outros dois envolvidos no crime conseguiram fugir a pé. O suspeito capturado foi encaminhado ao 26º Distrito Policial e permanece à disposição da Justiça.