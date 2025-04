Lorena Maria se pronuncia após MC Daniel sugerir nova gravidez

Se a ideia de MC Daniel era movimentar as redes sociais nesta sexta-feira, dia 25, ele conseguiu com sucesso. O músico causou um verdadeiro alvoroço ao postar alguns cliques ao lado da noiva, Lorena Maria.

Nas imagens compartilhadas, Daniel posou com as mãos na barriga da amada e sugeriu uma nova gravidez, apenas dois meses após o nascimento do primeiro filho, o pequeno Rás.

Adivinha quem tá grávida de novo?, escreveu ele na legenda.

Momentos após a postagem, diversos internautas começaram a questionar se ela estava realmente grávida ou não. Diante da repercussão, Lorena se pronunciou através dos stories, e negou o assunto.

Fake news. Mais fácil eu engravidar ele, do que ficar grávida de novo, escreveu ela.

Recentemente, Lorena encantou as redes sociais ao postar vídeos e fotos do herdeiro.