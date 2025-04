Corinthians x Racing-URU: veja onde assistir e prováveis escalações

Em semana agitada nos bastidores, o Corinthians busca a recuperação com a primeira vitória na Copa Sul-Americana, e recebe o Racing-URU, às 19h (horário de Brasília), desta quinta-feira (24), na Neo Química Arena.

O Timão chega em momento instável na temporada. Sem técnico desde a demissão do argentino Ramón Díaz, a diretoria ainda não acertou a contratação de nenhum novo nome para o cargo. Na competição continental, o Alvinegro soma somente um ponto, com duas rodadas, e está fora da zona de classificação ao mata-mata no momento.

O confronto marca o encontro das duas piores campanhas do Grupo C do torneio, já que o Racing chega na lanterna da chave, com duas derrotas e nem um ponto somado.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: quinta-feira, 24 de abril, às 19h (de Brasília).

- Local: Neo Química Arena, em São Paulo.

- Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Prováveis escalações:

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique (André Ramalho) e Fabrizio Angileri; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Breno Bidon (Igor Coronado); Memphis Depay e Yuri Alberto.

Técnico: Orlando Ribeiro.

Racing-URU: Amadé; Bueno, Monzón e Pinela; Pereira, Cáceres, Ramírez, Bosca e Ferreira; Severo e Da Silva.

Técnico: Cristian Chambian.

