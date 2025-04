Altitude é desafio do Palmeiras para manter invencibilidade na Libertadores

Único time brasileiro a vencer nas duas primeiras rodadas desta edição da Libertadores, o Palmeiras volta a campo na noite desta quinta-feira (24), às19h, para defender a invencibilidade e a liderança do Grupo G, contra o Bolívar-BOL, no Estádio Hernando Siles, em La Paz.

O Verdão é líder isolado de sua chave, com seis pontos, e os bolivianos aparecem logo em seguida, com três. Por isso, a vitória nesta partida faria com que o clube aumentasse ainda mais a vantagem na classificação.

A missão do Alviverde, porém, não deve ser fácil. Além da disputa em campo, os palmeirenses terão de lutar contra os sintomas da altitude de La Paz, já que o palco do confronto fica a mais de 3.600 metros acima do nível do mar, sendo o sétimo estádio do mundo com maior altitude.

Mesmo assim, parte do elenco do Palmeiras já está acostumada com as condições da partida. As equipes já dividiram grupo em duas oportunidades nos últimos anos (2020 e 2023), e em quatro confrontos, são três vitórias do Verdão e apenas uma derrota.

O técnico Abel Ferreira teve notícias ruins durante a preparação para o jogo. O zagueiro Micael, a exemplo do meia Richard Ríos e do atacante Vitor Roque, teve problemas médicos e não viajou com o restante da delegação.