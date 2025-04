Zubeldía prega paciência e destaca reconstrução do São Paulo: 'Temos um ponto de partida'

O São Paulo voltou a vencer na Libertadores e assumiu a liderança isolada do Grupo D. Nesta quarta-feira, o time comandado por Luis Zubeldía superou o Libertad por 2 a 0, em Assunção, e alcançou os sete pontos na tabela, mantendo a invencibilidade na competição e ampliando a série invicta do clube no torneio continental.

Com o resultado, o time tricolor chegou a 12 jogos seguidos sem perder na Libertadores, a maior sequência de sua história. Destes, 11 foram sob o comando de Zubeldía. Apesar do número expressivo, o técnico minimizou a estatística e preferiu valorizar a construção de um projeto consistente a longo prazo.

"São dados que não gosto, e digo com toda sinceridade, me incomoda. Creio que o mais importante são as três Libertadores e os três Mundiais que têm o São Paulo. É um time em reconstrução, como falamos há um tempo atrás", declarou. "Vir aqui e ganhar não é fácil. Pela história do São Paulo deveria ser assim, mas não é fácil. E para nós, pela história, indica que temos que ir por esse caminho."

O treinador argentino também falou sobre o momento vivido pela equipe. Pressionado após uma sequência de tropeços no início da temporada, Zubeldía recebeu o apoio dos jogadores na comemoração dos dois gols em Assunção e teve o nome cantado pelos torcedores nas arquibancadas. Ainda assim, ele tratou o episódio com naturalidade e evitou falar em crise.

"Não é um momento de pressão. Futebol tem essa expressão porque há muitas coisas. A paixão está em jogo. O econômico está em jogo, a história está em jogo. Simplesmente faço o que creio. Se estão criticando alguém cedo demais, digo: calma, vão ver no decorrer dos dias, meses, anos", comentou.

Além dos bons resultados, Zubeldía reforçou a importância de trabalhar com cautela a formação dos jovens atletas que sobem da base, destacando a responsabilidade dos profissionais na adaptação dos mais novos ao time principal. "Temos que acalmar um pouco os jovens. Trabalhe, mostre evolução, com humildade, e depois jogue para o grupo. Aí passa a ser importante para o grupo", pontuou.

O técnico também ressaltou que o elenco ainda pode evoluir com o retorno de atletas que não vêm atuando com frequência. "Ainda faltam alguns jogadores que podem dar mais ao time e não estão jogando agora, como é o caso do Igor, do Ryan, do Rodriguinho. É um bom ponto de partida e vamos seguir trabalhando nisso."

Após a vitória no Paraguai, o São Paulo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será no sábado, às 18h30, contra o Ceará, fora de casa, na Arena Castelão.