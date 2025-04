Rockets x Warriors tem cotovelada, lesão de Butler e recorde de Curry na NBA

Em um dos jogos mais tensos destes playoffs da NBA, o Houston Rockets venceu o Golden State Warriors por 109 a 94, em casa, na noite desta quarta-feira, e empatou a série melhor de sete jogos por 1 a 1, na Conferência Oeste. A partida foi marcada por uma grave lesão sofrida por Jimmy Butler, por uma cotovelada em Draymond Green e por um recorde do astro Stephen Curry.

O jogo começou com um duro momento para os fãs dos Warriors. Contratado como maior reforço do time para a temporada, Butler sofreu uma forte queda ao ser atingido por Amen Thompson na busca por um rebote defensivo. Ele caiu de costas no chão e acusou fortes dores na região da pélvis. Precisou, assim, deixar a quadra após apenas sete minutos.

Antes de desistir do jogo, Butler tentou permanecer por mais alguns instantes, sem sucesso. O jogador será submetido a um exame de ressonância magnética para avaliar a gravidade da lesão. A equipe espera contar com o atleta para o terceiro jogo da série, no sábado, na primeira partida do time californiano em casa neste duelo.

A movimentada partida em Houston foi marcada pela tensão do começo ao fim. Num dos momentos mais nervosos, Jalen Green, dos Rockets, acertou uma cotovelada no rosto de Draymond Green. A maior confusão estava reservada para o fim da partida, quando uma discussão entre Fred Vanvleet e o próprio Green gerou um desentendimento generalizado entre as duas equipes.

A tensão quase escalou quando Tari Eason, dos Rockets, arremessou uma toalha no rosto de Pat Spencer, dos Warriors. Ele sofreu uma falta técnica por isso.

Entre uma confusão e outra, Curry se destacou em quadra. Foi o cestinha dos Warriors, com 20 pontos, além de nove assistências. Com uma de três pontos, o astro se tornou o 11º jogar da história da NBA a alcançar a marca de 4 mil pontos em playoffs - terminou a noite com exatos 4.017 pontos. Pelos Rockets, Jalen Green foi o destaque, com 38 pontos.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Boston Celtics 109 x 100 Orlando Magic - Boston lidera por 2 - 0

Cleveland Cavaliers 121 x 112 Miami Heat - Cleveland lidera por 2 - 0

Houston Rockets 109 x 94 Golden State Warriors - empate por 1 - 1

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

Detroit Pistons x New York Knicks

Memphis Grizzlies x Oklahoma City Thunder

Los Angeles Clippers x Denver Nuggets