Após Sincerão, Renata chora, Guilherme defende Delma e brothers se confundem com Páscoa

Após a exibição da dinâmica do Sincerão, o clima continuou tenso no BBB 25. Guilherme voltou a criticar Renata em conversas privadas, que chorou e desabafou com João Pedro.

A defesa da sogra, Delma, virou motivo de embate e gerou um pedido direto do fisioterapeuta: "Não toque mais nesse ponto".

Entre uma discussão e outra, os brothers ainda descobriram que erraram a data da Páscoa e viraram motivo de piada. A madrugada de terça, 15, misturou tensão emocional, gafes e especulações sobre o jogo.

Conversa entre Guilherme e Renata continua após o 'ao vivo'

Mesmo depois da dinâmica, Guilherme retomou o assunto em conversas pela casa. Ele voltou a mencionar o papel de Aline na trajetória de Renata no jogo. "Sobre você eu acho, inclusive, que quem lhe deu esse protagonismo foi a própria Aline, que ficava buscando coisas que não tinha necessidade", disse.

Renata rebateu de forma direta. "Ninguém me deu protagonismo. Eu fiz o meu próprio protagonismo". A bailarina também questionou o fato de Guilherme ter mencionado um ponto já discutido anteriormente pelo grupo como parte de uma estratégia. O brother respondeu: "Ninguém tem que pensar igual".

Renata se emociona e desabafa no quarto

No quarto, Renata desabafou com João Pedro, ainda abalada com o que ouviu durante o programa ao vivo. Chorando, relembrou a fala de Guilherme sobre sua trajetória no jogo: "Ainda veio dizer, no meio do ao vivo, que eu fui protagonista porque a Aline foi brigar comigo. Vou te dizer, viu. Se tu olhar, eu dei check em tudo nesse programa! Ele simplesmente desmereceu toda minha história nesse minuto".

Mais tarde, após a dinâmica, Renata comentou com outros participantes que Delma teria se afastado do jogo em certos momentos e chegou a dizer que queria sair.

A fala gerou incômodo em Guilherme, que reagiu de forma direta. Ele saiu em defesa da sogra e pediu que o assunto não fosse mais citado: "A maioria das vezes que ela fala que quer sair daqui é porque está passando por um momento de muita ansiedade e nervosismo. Você não tem ideia do que ela passou aqui dentro deste quarto, chorando, nervosa. Não toque mais nesse ponto, porque isso não é o que ela quer."

Renata respondeu que apenas seguiu a proposta da dinâmica e comentou sobre a forma como Delma costuma se expressar dentro da casa.

Diego Hypolito elogia Renata e comenta o Paredão

Em seguida, Diego comentou sobre o Paredão que se aproxime que está sendo um dos momentos mais difíceis da temporada. Ele elogiou a postura da bailarina e destacou o equilíbrio dos participantes durante o ao vivo: "Ela foi humilde, ela não tentou diminuir. Ela pontuou o que deveria ser pontuado. Vocês três falaram o que deveria ser dito, mas isso me honra do que vejo no programa".

Em seguida, Diego comentou sobre o paredão que se aproxima e disse que está sendo um dos momentos mais difíceis da temporada: "Amanhã vai ser o Paredão mais difícil para mim até o momento".

João Pedro questiona Renata sobre Maike após a dinâmica

Em um momento mais leve da madrugada, Renata e João Pedro conversaram sobre os planos para depois do programa.

No quarto do Líder, o goiano quis saber sobre Maike, affair da bailarina no reality. "E você mais o Maike, será que ele vai te esperar lá em Fortaleza?", perguntou.

Renata respondeu que não sabia, e João Pedro insistiu: "Será que vai? É lógico, né? Não é possível, Maike."

A cearense já havia contado que, antes da eliminação do representante comercial, os dois haviam combinado de se encontrar fora da casa, dependendo de quem permanecesse no jogo.

Participantes percebem erro sobre a data da Páscoa

Depois do "ao vivo", os confinados se reuniram para comentar uma fala do apresentador Tadeu Schmidt e, entre risos e dúvidas, perceberam que haviam comemorado a Páscoa na data errada.

"Será que a gente está errado e a Páscoa ainda é domingo?", questionou Delma.

Vitória Strada levantou a possibilidade de um engano coletivo: "Será que ele está debochando da gente? Porque faria sentido o coelhinho começar a vir uma semana antes".

Diego Hypolito caiu na risada e concluiu: "Ele estava zoando a gente, a Páscoa é agora!"

O grupo lembrou que, acreditando que era Sexta-Feira Santa, passaram a sexta anterior sem comer carne - e só agora perceberam a confusão.

Gafe de João Pedro com absorvente vira piada entre participantes

Durante uma conversa sobre descarte de lixo, Renata relembrou um episódio inusitado envolvendo João Pedro.

Ela contou que o brother confundiu um absorvente interno com um item de primeiros socorros: "Ele pensou que era de nariz. Tipo coisa se nariz sangrasse, mas serve também."

Vitória Strada reagiu surpresa: "Que neném."

A lembrança arrancou risadas e se somou a outras situações engraçadas da temporada, como os descuidos com roupas mencionados por Diego e Vitória.