Quem é Rodrigo Manga, prefeito 'tiktoker' de Sorocaba alvo de operação da PF

O prefeito de Sorocaba (SP), Rodrigo Manga (Republicanos), é um dos alvos da Operação Copia e Cola, deflagrada pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quinta-feira, 10. Segundo as investigações, há a suspeita de que uma organização social (OS) que atuava na saúde pública de Sorocaba operou um esquema de lavagem de dinheiro.

A PF menciona depósitos em espécie, pagamentos de boletos e compras de imóveis como indícios dos crimes investigados. Houve o bloqueio de R$ 20 milhões em bens da entidade investigada.

Em nota, a prefeitura de Sorocaba disse prestar "plena colaboração com as autoridades, para que todos os fatos sejam devidamente esclarecidos", e reforça que a cidade do interior paulista é só uma entre as 13 localidades onde houve cumprimento de mandados de busca e apreensão. A administração municipal também atribuiu a operação a "forças ocultas" em "momento de grande projeção da cidade e do nome do prefeito Rodrigo Manga no cenário nacional".

No TikTok, Manga ironizou a operação dos agentes da PF. "Acharam algumas coisas aqui em casa: bolo de cenoura, Nutella e o Pokémon que meu filho tanto ama", disse Manga, em vídeo. O prefeito não comentou sobre as suspeitas de desvios na saúde e queixou-se de uma "perseguição" política à sua pré-candidatura à Presidência.

Manga é o apelido de Rodrigo Maganhato, de 45 anos. O prefeito age como uma espécie de influenciador nas redes sociais e publica vídeos virais sobre projetos de sua gestão em Sorocaba. No TikTok, o perfil do prefeito acumula 3 milhões de seguidores. No Instagram, são 2,9 milhões.

Os vídeos do prefeito costumam ter um início chamativo, prendendo a atenção do espectador. Entre os vídeos mais populares de Manga, estão os anúncios do passe livre aos estudantes nos ônibus da cidade e da construção de um centro de convivência para entregadores de aplicativo.

Rodrigo Manga foi eleito primeira vez em 2012, para o cargo de vereador pelo PP. Antes da carreira política, formou-se em Marketing e foi gerente de uma concessionária de carros. Em 2016, reelegeu-se vereador pelo Democratas (hoje, União Brasil). Na eleição municipal seguinte, em 2020,foi escolhido pelos eleitores como prefeito pelo Republicanos. Ele foi eleito ao Executivo municipal após vencer um segundo turno contra Jaqueline Coutinho, do PSL, por 52,5% a 47,5% dos votos válidos.

Em 2024, foi reeleito pela mesma sigla. Dessa vez, venceu a eleição em primeiro turno, com 263.063 votos, o equivalente a 73,7% dos votos válidos.

Em entrevistas, Manga afirma ter sido dependente químico e destaca o papel da religião em sua reabilitação. Na primeira eleição que disputou, concorreu com o nome de urna "Missionário Rodrigo Manga".

Com a notoriedade nas redes, o prefeito de Sorocaba passou a cogitar a possibilidade de concorrer ao Executivo estadual ou federal em 2026 pelo PRTB, partido de Pablo Marçal. Os dirigentes da sigla admitiram o interesse em uma candidatura do prefeito do interior paulista.

Manga é do mesmo partido que Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e condiciona o seu futuro político aos planos do governador paulista. Tarcísio tem dito que não pretende concorrer ao Planalto em 2026. Em um vídeo publicado nas redes sociais em 1º de abril, o prefeito anunciou sua pré-candidatura à Presidência, mas não deu maiores detalhes sobre o projeto.

Leia a íntegra da nota da prefeitura de Sorocaba

A investigação da Polícia Federal envolvendo uma OS (Organização Social) acontece em 13 cidades, tais como São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, entre outras, sendo Sorocaba uma delas. Nesse sentido, está havendo plena colaboração com as autoridades, para que todos os fatos sejam devidamente esclarecidos, o mais brevemente possível.

Vale destacar que a operação acontece em um momento de grande projeção da cidade e do nome do prefeito Rodrigo Manga no cenário nacional, inclusive pontuando com destaque em pesquisas para governador do Estado de São Paulo e presidente do Brasil. Não é a primeira vez na história que vemos "forças ocultas" se levantarem contra representantes que se projetam como uma alternativa ao sistema e dão voz ao povo.

Recentemente, por exemplo, Rodrigo Manga entrou em embates contra o aumento de impostos de alimentos básicos, combustíveis e remédios, bem como a criação de novos pedágios.