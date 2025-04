Terceira rodada da Kings League Brazil: veja os resultados

Na noite desta segunda-feira (7) fria em Guarulhos a Oreo Arena recebeu os confrontos da terceira rodada da Kings League Brazil. Com confrontos de tirar o fôlego e uma arena lotada mais uma vez.

Jogo 1 - FC Real Elite Vs Loud SC

Acabou a zika, o Real Elite consegue sua primeira vitória, com uma atuação de gala de Davi Ilario e de Well. Foi um jogo disputado até o começo do segundo tempo, com o Coringa empatando o jogo para o Loud com direito a provocação para cima do Allan Stag, mas depois de uma sequência de grandes jogadas o Real Elite abriu vantagem e saiu com os 3 pontos.

Placar final: 5 x 2

Jogo 2 - G3X FC Vs FunkBol Clube

Com a presença de Gaules pela primeira vez na Oreo Arena, o G3X atropelou, afundando o FunkBol na lanterna. Foi um domínio do início ao fim, com direito a mais um pênalti convertido por Kelvin, que segue 100% nas cobranças. O FunkBol tentou uma reação com três gols de Douglinha, mas pararam na forte defesa do G3X.

Placar final: 6 x 3

Jogo 3 - Desimpedidos Goti Vs Fluxo FC

A muralha amarela, garante a vitória do Desimpedidos. Pela segunda vez o Fluxo enfrenta uma batalha dura em campo e vai para o shootout, só que dessa vez foram barrados pelo goleiro, Vitão, o especialista em X1 do Desimpedidos, que foi o grande protagonista desta disputa.

Placar final: 2 (2) x 2 (1)

Jogo 4 - Dendele FC Vs Capim FC

Vai Touro Loko! Depois de duas rodadas o Dendele vence e sobe na tabela. Foi uma partida difícil para os dois lados, as duas equipes estavam embaladas por suas torcidas e o placar ficou empatado por boa parte do jogo, mas Tuco brilhou e junto com o pênalti de Paulinho o Loko, conseguiram superar o Capim.

Placar final: 5 x 3

Jogo 5 - FURIA FC Vs Nyvelados FC

Em jogo truncado até o primeiro tempo, entre até então dois times que só sabiam o que era vencer no campeonato, a Fúria faz valer o favoritismo, goleia o Nyvelados, segue invicta na competição e vai dormir no topo da tabela.

Placar final: 5 x 0