Trânsito em São Bernardo: veja pontos de lentidão e rotas alternativas desta sexta-feira (4)

O trânsito em São Bernardo tinha com trechos congestionados nesta sexta-feira (4), por volta das 17h40, conforme relatório da Prefeitura. Motoristas devem redobrar a atenção e considerar o uso de rotas alternativas para evitar os principais pontos de lentidão. Veja os trechos e suas rotas alternativas abaixo.

Entre os trechos com trânsito intenso estão a Avenida Brigadeiro Faria Lima, nas proximidades do Paço Municipal. Como alternativa, os motoristas podem utilizar a Rua Jurubatuba ou a Avenida Rotary em direção à Avenida Pery Ronche. A Avenida Lucas Nogueira Garcez e a Avenida Piraporinha também apresentam lentidão, sendo sugerido o uso da Avenida Robert Kennedy com a Avenida José Odorizzi, ou ainda a Avenida Senador Vergueiro em conjunto com a Avenida Lions.

A Avenida Kennedy, no sentido Piraporinha, está com trânsito carregado. As alternativas incluem a Avenida Senador Vergueiro e a combinação entre a Avenida Antártico e a Via Anchieta. Já a Avenida Corredor ABD, no trecho com a Avenida Lions e sentido Santo André, é outra região com congestionamento. Para evitar o trecho, a Prefeitura sugere a rota pela Avenida Lauro Gomes, Paço Municipal e Avenida Piraporinha, ou então seguir pela Avenida Eng. Otávio Manente até a Avenida São Paulo e Via Anchieta.

Outro ponto de trânsito intenso é a Estrada Galvão Bueno, no cruzamento com a Avenida Maria Servidei Demarchi, sentido Centro. Como rotas alternativas, os motoristas podem optar pela Avenida Domingos Potomati e Avenida Capitão Casa, ou ainda pela Avenida Presidente João Café Filho e Estrada dos Alvarengas.

A Avenida Senador Vergueiro também registra lentidão, sendo recomendadas a Avenida Lauro Gomes ou a rota via Avenida Lucas Nogueira Garcez e Via Anchieta. A Prefeitura orienta os motoristas a acompanharem os canais oficiais de trânsito para atualizações em tempo real e, sempre que possível, evitarem os trechos mais congestionados.