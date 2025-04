São Paulo lidera exportações brasileiras com quase metade das empresas

São Paulo abriga 44,6% das empresas exportadoras do Brasil, totalizando 12,8 mil companhias. Segundo a Secretaria Nacional de Comércio Exterior (Secex), as empresas paulistas faturam US$ 73 bilhões por ano com vendas para o exterior. O Estado tem quase quatro vezes mais exportadores que o segundo colocado no ranking nacional. Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, os investimentos em capacitação e infraestrutura tornam as empresas mais competitivas.

Pequenos negócios na exportação

Além das grandes empresas, São Paulo tem 4,7 mil micro e pequenas empresas, além de MEIs, que vendem para o exterior. O programa Exporta SP, da InvestSP, já capacitou mais de 1,1 mil negócios para atuar no mercado internacional e está com inscrições abertas para novas turmas.

Infraestrutura e inovação impulsionam exportações

Com universidades de excelência, o Porto de Santos e três grandes aeroportos, São Paulo mantém sua posição de destaque nas exportações brasileiras. “Esses fatores garantem competitividade às nossas empresas”, afirma Rui Gomes, presidente da InvestSP.

Empresas do interior impulsionam exportações

Aproximadamente 35% das companhias exportadoras de São Paulo estão no interior, aproveitando a infraestrutura logística privilegiada. O interior paulista tem papel fundamental no desempenho exportador do Estado. Regiões como Bauru, Campinas, São José dos Campos e Ribeirão Preto, entre outras, abrigam empresas que vendem tecnologia, alimentos e manufaturados para o mercado externo.

Investimentos em data centers destacam São Paulo como hub tecnológico

Entre 2020 e 2024, o setor de serviços em São Paulo recebeu investimentos expressivos, totalizando cerca de R$102 bilhões, com destaque para os R$40 bilhões destinados à construção e expansão de data centers. Gigantes como CloudHQ, Microsoft e Scala lideram os investimentos, seguidas por empresas brasileiras como a Takoda, do grupo Tivit. O levantamento da Fundação Seade, publicado pelo Jornal da USP, aponta a Região Metropolitana de São Paulo como principal beneficiada, com R$55 bilhões em investimentos. O aumento nos aportes reforça o papel estratégico do estado como hub tecnológico e impulsionador da modernização da infraestrutura.

São Paulo impulsiona data centers com bilhões em investimentos

Sorocaba e Itu também atraem investimentos

Além dos grandes centros de dados, regiões de Campinas, Sorocaba e Itu se destacam com investimentos significativos. Campinas receberá R$ 24,5 bilhões, enquanto Sorocaba conta com R$ 3 bilhões, impulsionando projetos de infraestrutura, complexos multiuso e iniciativas tecnológicas em todo o estado.

Itápolis e Araraquara ampliam fornecimento de orgânicos

A Cadeia Produtiva Local de Hortifrútis Orgânicos, em Itápolis e Araraquara, foi reconhecida como CPL Madura pelo programa SP Produz. Com 35 parceiros, fornece semanalmente cinco toneladas de alimentos para merenda escolar em cinco cidades da região e 20 toneladas para São Paulo, fortalecendo a produção sustentável e a economia local.

Ação emergencial contra erosão no litoral sul

O Governo de São Paulo iniciou uma operação emergencial em Barra do Una, em Peruíbe, para conter o avanço do mar e a erosão costeira. A ação envolve barreiras de rochas e técnicas de enrocamento, integrando órgãos estaduais, prefeitura e comunidade local.

Investimentos na SP-342 beneficiarão 5 cidades

O projeto de concessão do Lote Circuito das Águas prevê melhorias na SP-342, beneficiando Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Espírito Santo do Pinhal, São João da Boa Vista e Águas da Prata. As obras incluem duplicação, adequação de marginais e novas passarelas.

Método de purificação melhora geração de hidrogênio verde

Pesquisadores do Centro de Inovação em Novas Energias (CINE) desenvolveram um método simples e sustentável para purificar filmes de ferrita de bismuto, material utilizado na geração de hidrogênio verde. A técnica, que usa eletricidade, luz e glicerol ? um composto renovável e biodegradável ?, elimina impurezas e melhora o desempenho do material. A descoberta pode impulsionar tecnologias para produção sustentável de combustíveis e purificação da água.

São Carlos celebra Dia do Circo com incentivo ao empreendedorismo

No Dia Nacional do Circo, 27 de março, São Carlos se destaca com a história de Marcela Borges e Gabriele Zanollo, que investiram na melhoria de sua escola de artes circenses com crédito do Banco do Povo. A escola, que oferece aulas de tecido acrobático, lira e trapézio fixo, utilizou o financiamento para instalar ar-condicionado e aprimorar o espaço físico. O apoio ao setor circense é parte do incentivo do Governo de São Paulo a micro e pequenos negócios da área.

