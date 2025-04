São Caetano e chuvas pautam o Consórcio

Os prefeitos do Grande ABC têm agenda com temas extremamente relevantes hoje no Consórcio Intermunicipal, ainda mais após a região ter ficado embaixo d’água com o temporal de ontem, menos de um mês depois de a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo, Natália Resende, anunciar desassoreamento de rios e córregos na região, mas nada ter sido executado. Além da oficialização do retorno de São Caetano ao colegiado após dois anos, será apresentado o novo software que as Defesas Civis da região têm à disposição para monitoramento das chuvas. A entidade também vai receber o secretário-executivo da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), Gilberto Perre. Ainda durante o encontro será abordada a criação do Grupo de Trabalho (GT) Divisas ABC/São Paulo, dentre outros temas. A expectativa também fica por conta da participação do prefeito da Capital, Ricardo Nunes (MDB).

Bastidores

Obrigações legais

O prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB-foto), comemora a recuperação do CAUC (Sistema de Informações Sobre Requisitos Fiscais), o qual simplifica a comprovação do cumprimento de obrigações legais necessárias à celebração de convênios e contratos de repasse por estados, Distrito Federal e municípios. “A resolução desse impasse não apenas permite que a cidade regularize sua situação financeira, mas também abre portas para investimentos e convênios que podem trazer melhorias significativas para a nossa população”, disse.

Vídeo fofo

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), usou as redes sociais para contar que os pequenos são-bernardenses que nascem no Hospital da Mulher ganham de presente um kit maternidade completo. Em vídeo que traz alerta de fofura, o prefeito, com um bebê no colo, destacou que o complexo vive um novo momento, com equipe nova e atendimento humanizado, sinalizando ter deixado para trás o cenário de mortes e negligência. “Aqueles que passam por aqui estão vendo a mudança e cada dia que passa vai melhorar ainda mais o atendimento. Agora, quem nasce em São Bernardo é pra frente”, afirmou o podemista, em alusão ao slogan da Prefeitura.

Ensino superior

E por falar em Marcelo Lima, o vereador de São Caetano Welbe Macedo (PSB) decidiu aplicar a frase ‘nada se cria, tudo se copia’ a uma ideia do podemista. O parlamentar protocolou na Câmara indicação ao prefeito Tite Campanella (PL) para a criação da ‘primeira faculdade municipal gratuita’. A proposta surge poucos dias após o chefe do Executivo de São Bernardo fazer o caminho inverso. No dia 11 do mês passado, Marcelo Lima anunciou a primeira faculdade gratuita da cidade. A proposta do são-caetanense é justa, mas já existe a USCS (Universidade Municipal de São Caetano) na cidade.

Com apontamentos

Ainda em São Caetano, a contabilidade da Prefeitura do exercício de 2022, primeiro ano do quarto mandato do então prefeito José Auricchio Júnior (PSD), será levada hoje a plenário para votação. O TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) fez diversos apontamentos. Entretanto, dos 21 vereadores apenas três devem ser contrários à aprovação. Dr. Seraphim (PL), presidente da Câmara, tem articulado para a validação da contas. Afinal, era o vice-prefeito naquele ano.

Café com Pastores

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo, Zana Lima (PMB), continua no fomento das pautas cristãs. Depois do sucesso do 1º Aviva SBC, realizado no Paço durante o Carnaval, a primeira-dama mobiliza a população para o 1º Café com Pastores. O evento foi anunciado em primeira mão ao Diário e acontecerá no Cenforpe, dia 1º de maio.