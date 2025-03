Prefeitos do Grande ABC se reúnem com Derrite por mais investimentos

O secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite, recebe neste início de tarde de segunda-feira (31), em seu gabinete na Capital, ao menos quatro prefeitos dos sete do Grande ABC. Na pauta mais investimentos em recursos humanos, equipamentos e tecnológicos aos policiais civis e militares nas cidades da região.

A pauta também inclui acesso das Guardas Civis Municipais (polícias municipais) às informações detalhadas do Infocrim (banco de dados com informações criminais), e apoio no treinamento aos membros das corporações locais e reforço na segurança no entorno da UFABC (Universidade Federal do ABC), campus Santo André.

Os prefeitos Marcelo Lima (Podemos), de São Bernardo, Gilvan Junior (PSDB), de Santo André, Tite Campanella (PL), de São Caetano, e Akira Auriani (PSB), de Rio Grande da Serra estão presentes na agenda com Derrite.

Participa da reunião também o deputado federal Carlos Alberto da Cunha, o Delegado da Cunha (Progressistas).

NA CÂMARA

O problema de segurança no bairro Bangu, em Santo André, região onde está a UFABC, tem pautado discussões na Câmara. O líder de governo Fabio Lopes (Cidadania) e os petistas Clovis Girardi, Tiago Nogueira, Ricardo Alvarez (Psol) e Renatinho (Avante), levaram à tribuna críticas e soluções relacionadas ao índice de criminalidade.

Além do aumento do efetivo policial, sugeriram que o COI (Centro de Operações Integradas), por meio do sistema de videomonitoramento e GCM possam dar apoio à força estadual de segurança.