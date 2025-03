Derrite declara guerra ao PCC: “vamos combater com proporcionalidade”

O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, declara guerra ao PCC (Primeiro Comando da Capital) e qualquer outra facção ou organização criminosa que tente sitiar o território paulista. “Vamos combater com inteligência, profissionalismo, proporcionalidade e legalidade”, afirmou em vídeo publicado em suas redes sociais.

Derrite, capitão da Polícia Militar e ex-comandante da ROTA (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) – comandou a tropa de elite entre 2013 e 2015 – disse ser prioridade pessoal reduzir os indicadores criminais e tornar o Estado em um dos mais seguros do mundo.

O secretário, deputado federal licenciado do cargo e filiado do Partido Progressistas, defende mudanças na legislação para que as penas sejam mais duras para os criminosos. O assunto foi pautado por ele, na segunda (25) e terça-feira (26), durante fórum de Segurança Pública, em Brasília.

Porém, enquanto mudanças nas leis penais não ocorrem, Derrite destacou a importância de ações policiais mais efetivas. “Continuaremos sendo o escudo da sociedade e uma muralha entre a civilidade e a barbárie”, afirmou.