Cursos com o Sebrae têm 200 vagas abertas em São Bernardo

A Prefeitura de São Bernardo abriu as inscrições para cursos gratuitos de empreendedorismo do Programa Bora SBC Empreender, em parceria com o Sebrae. A iniciativa, promovida por meio da Sala do Empreendedor municipal, oferece cinco capacitações presenciais ao longo do mês de abril, voltadas tanto para quem deseja iniciar um negócio quanto para aqueles que já empreendem e buscam aprimorar sua gestão.

Os cursos oferecem 200 vagas e abrangem temas fundamentais para a gestão empresarial, como precificação, planejamento financeiro, storytelling para negócios e saúde mental no trabalho. Além disso, haverá um curso intensivo com orientações sobre os primeiros passos da gestão empresarial. Cada turma contará com 40 vagas e as inscrições podem ser feitas durante o mês ou enquanto houver disponibilidade, pelo site da Prefeitura ou presencialmente na Sala do Empreendedor, localizada na Praça Samuel Sabatini, 50, Centro (andar térreo).

O prefeito Marcelo Lima (Podemos) destacou a importância da qualificação para o desenvolvimento econômico da cidade. “Nosso compromisso é fortalecer o empreendedorismo, gerando mais oportunidades para os moradores e impulsionando a economia local. São Bernardo já se destaca como um polo de negócios, e capacitações como essas garantem que nossos empreendedores tenham suporte e conhecimento para crescer”, sustentou.

A aula inaugural deste mês será realizada no dia 2 de abril, com o tema “Faça o preço certo, não perca dinheiro”, abordando a importância da precificação correta de produtos e serviços para a sustentabilidade financeira dos negócios.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Juventude, Rafael Demarchi, reforçou o compromisso da Prefeitura com a capacitação de empreendedores. “Nosso objetivo é oferecer ferramentas para que os negócios se tornem mais estruturados e competitivos. Investir no conhecimento dos empreendedores é investir no crescimento econômico da cidade e na geração de empregos”, pontuou.

As capacitações têm duração de quatro horas e são ministradas por especialistas do Sebrae. Ao término dos cursos, os participantes que concluírem a formação receberão um certificado emitido pelo Sebrae, agregando valor ao aprendizado e facilitando futuras oportunidades no mercado.

O formulário de inscrição está disponível no link: https://abrir.link/DIQsU.





CURSOS DISPONÍVEIS:

• 2/4, das 8h30 às 12h30 – Faça o preço certo, não perca dinheiro

• 7/4 a 11/4, das 19h às 22h – Super MEI: Primeiros passos da gestão

• 8/4, das 8h30 às 12h30 – Comece seu planejamento financeiro

• 15/4, das 8h30 às 12h30 – Seja uma empreendedora que usa práticas de storytelling nos negócios

• 29/4, das 8h30 às 12h30 – Seja responsável com a sua saúde mental

Para se inscrever, é necessário ter mais de 18 anos. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: 2630-4687 / 2630-4611 ou nos canais oficiais da Prefeitura.