Primeiro dia do Lolla tem lama, shows adiados e fãs entusiasmados

O primeiro dia do Lollapalooza Brasil, nessa sexta-feira (28), foi marcado por lama, shows adiados e fãs entusiasmados de Jão e Olivia Rodrigo. A chuva que atingiu o Autódromo de Interlagos, na Zona Sul da Capital, no início da tarde, provocou a paralisação de shows e os horários de algumas apresentações precisaram ser remarcados.

Apenas um show foi cancelado, o do funkeiro MC Kako, os demais seguiram com novos horários. A organização do evento emitiu avisos para que os fãs, com medo de perder lugar na grade, se afastassem das estruturas metálicas.

Apesar das mudanças e da chuva, a grande vilã do Lollapalooza 2025 foi a lama. Problema crônico do festival, sempre que chove durante o evento, os fãs precisam enfrentar uma verdadeira batalha para não escorregar e conseguir chegar de um palco a outro.

Shows

Conhecido pela diversidade de gêneros musicais, principalmente por incluir artistas do rock alternativo e do indie, o Lollapalooza Brasil teve ontem o seu dia a lá ‘Rock in Rio’. A sexta-feira (28) foi marcada por grandes apresentações de artistas mais populares, como Jão e Olivia Rodrigo.

O line-up do festival incluía outros nomes para quem queria ‘fugir’ das aglomerações de fãs entusiasmados, como as bandas Dead Fish, Empire Of The Sun e Rüfüs Du Sol, inclusive o grupo australiano era um dos headliners do dia.

Porém, o público presente, composto pela esmagadora maioria de fãs da cantora teen Olivia Rodrigo e da superestrela brasileira Jão, dominaram os looks, os coros e também o festival. O público infantil, acompanhado pelos pais, chamou a atenção pela grande presença no evento.

Não é à toa que o cantor brasileiro Jão arrasta multidões por onde passa - ele esgotou três shows no Allianz Parque. O artista entregou pela segunda vez no Lollapalooza (a primeira foi em 2022) uma super performance, com direito a balé coreografado, estruturas no palco e até roupa pegando fogo.

Antes do show, Jão disse ao Diário que irá dar uma pausa na carreira, mas garantiu que o descanso será breve. A apresentação no festival foi o encerramento da "SUPERTURNÊ". "Este é o último show desse álbum, e é muito especial finalizar esse ciclo aqui (no Lolla). Faço o que eu faço porque sou obcecado por vocês. Vou sentir saudades”, disse o cantor.

Headliner aos 22 anos, a cantora norte-americana Olivia Rodrigo levou ao palco Budweiser um show carregado de hits e deixou os fãs eufóricos com a presença da diva pop teen. Em certos momentos mal era possível ouvir a voz da ex-estrela da Disney, principalmente durante os coros nas músicas ‘Vampire’, ‘Driver’s License’ e ‘Good 4 u’.

Mesmo jovem, Olivia é a artista feminina com o disco mais reproduzido no Spotify, com o ‘SOUR’, ultrapassando gigantes da indústria musical, como Taylor Swift. Além disso, é a estreia da cantora no Brasil - na última quarta-feira (26) ela performou em Curitiba com show da turnê ‘Guts’ e foi também a primeira apresentação de sua carreira em um estádio, garantindo ainda todos os ingressos esgotados.

Apesar dos importantes feitos e da energia entregue no palco, a juventude de Olivia apareceu em diversos momentos da apresentação. Por euforia ou falta de fôlego devido as coreografias, a cantora desafinou em algumas canções, mas manteve o ritmo mesmo nas músicas com as notas mais altas.

Outros shows

A cantora norueguesa Girl in Red, conhecida por cantar sobre o amor entre mulheres, se apresentou no início da tarde sob um arco-íris que surgiu no céu logo após a chuva. "Vocês viram o arco-íris? Acho que os deuses gays estão conosco hoje. Deus é gay", disse a artista de 26 anos, antes de cantar ‘Girls’.

Com músicas virais no TikTok, a artista conquistou um público fiel que se fez presente no palco principal. Entre as canções apresentadas pela artista estão ‘I wanna be your girlfriend’.

Outros artistas que se apresentaram no primeiro dia do Lollapalooza 2025: Mc Kako, Juyè, Inhaler, Pluma, Jovem Dionísio, White Denim, Nessa Barrett, Caribou, Paula Chalup, Cashu, L_cio, Blancah, Tropkillaz, DJ GBR, Disco Lines

e JPEGMAFIA.