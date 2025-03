Shawn Mendes e Alanis Morissette são as principais atrações do Lollapalooza

O segundo dia do Lollapalooza 2025 promete agitar os fãs de música pop de diferentes gerações. Os cantores canadenses Alanis Morissette e Shawn Mendes são os headliners do evento e devem arrastar legião de fãs durante os seus shows, que acontecem às 20h10 e às 21h45, respectivamente.

Alanis volta ao País após dois anos da sua passagem, em 2023 a artista se apresentou no Allianz Parque, na Capital, para comemorar os 28 anos do lançamento do álbum Jagged Little Pill. A cantora, que iniciou sua carreira na década de 1990, tem além da apresentação no Lolla, um show em Curitiba neste domingo (30) da sua turnê ‘The Triple Moon Tour’.

O canadense Shawn Mendes não deu nem tempo de sentir saudades do Brasil e já está de volta. A estrela pop foi headliner na última edição do Rock in Rio, em 2024. O cantor atualmente está com a ‘For Friends and Family Only Tour’, do seu álbum mais recente intitulado ‘Shawn’, lançado no ano passado. Nas últimas semanas, Shawn se apresentou nas edições do Lollapalooza na Argentina e no Chile e os fãs brasileiros já podem saber o que esperar da setlist do artista.

De hits as canções mais recentes, a superestrela deve levar um repertório variado para o festival brasileiro. Entre os sucessos apresentados nos outros eventos estão ‘There' s Nothing Holdin’ Me Back’, ‘Treat You Better’, ‘Wonder’, ‘Señorita’, ‘Mercy’, entre outros.

Nomes da nova geração do pop internacional, como Tate McRae e Benson Boone, prometem cantar os hits que dominaram o TikTok em 2024 como ‘Beautiful Things’ do artista norte-americano e ‘Greedy’ da cantora canadense. Teddy Swims, Zedd e a banda Wave To Earth completam o line-up.

Entre os brasileiros que vão se apresentar no festival, os destaques são Marina Lima, Drik Barbosa, Sophia Chablau e uma enorme perda de tempo, entre outros.

Veja os shows por horário:

Palco Budweiser

12h45-13h40 - Zudizilla

14h45-15h45 - Drik Barbosa

16h55-17h55 - The Marías

19h05-20h05 - Tate McRae

21h45-23h15 - Shawn Mendes

Palco Samsung Galaxy

12h - 12h45 - Picanha de Chernobill

13h40 - 14h40 - Kamau

15h50 - 16h50 - Marina Lima

18h - 19h - Benson Boone

20h10 - 21h40 - Alanis Morissette

Palco Mike’s Ice

12h45 - 13h40 - Tagua Tagua

14h45 - 15h45 - Sophia Chablau

16h55 - 17h55 - Artemas

19h05 - 20h05 - Wave to Earth

21h45 - 22h45 - Teddy Swims

Palco Perry’s by Fiat

12h - 12h45 - Fatsync

12h45 - 13h45 - Etta

14h - 15h - Samhara

15h15 - 16h15 - Barja

16h30 - 17h30 - Bruno Martini

17h45 - 18h45 - Zerb

19h15 - 20h15 - Kasablanca

20h30 - 21h30 - San Holo

21h45 - 22h45 – Zedd