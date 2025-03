No Lollapalooza, Jão fala ao 'Diário' sobre carreira e próximos passos

Nesta sexta-feira (28), exatamente às 18h40, Jão promete agitar o palco Samsung Galaxy do Lollapalooza com repertório marcante, em uma apresentação aguardada por muitos de seus fãs. Durante a entrevista que antecede sua performance, o cantor refletiu sobre o momento atual de sua carreira e sobre o futuro.

"Os fãs podem esperar muito trabalho", declarou Jão, ao ser questionado pelo Diário sobre os próximos passos depois do show. Para ele, o trabalho nunca para. “Eu gosto muito de trabalhar, gosto muito do meu trabalho. Eu lutei muito para conquistar as coisas que temos hoje”, explicou, com um olhar focado nas suas conquistas e em tudo o que ainda deseja alcançar.

Com a agenda lotada, Jão reconhece a necessidade de dar uma pausa entre os compromissos. No entanto, ele garante que esse descanso é sempre breve. “Sempre tem, entre algo e outro, uma vitória e outra, eu gosto de limpar um pouco as coisas”, disse ele, revelando que, para ele, o descanso não é um fim, mas uma oportunidade para renovar as energias e se preparar para novos desafios.

A cada novo projeto, Jão tem se mostrado disposto a inovar e transformar. “Quero crescer cada vez mais, continuar lutando no meu trabalho com ideias diferentes, com histórias diferentes, com estéticas diferentes”, afirmou, revelando que seu desejo de evolução é contínuo e que, para ele, a música é uma jornada sem fim.