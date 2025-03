Lollapalooza vai ter transmissão? Veja como acompanhar o festival de casa

Entre esta sexta-feira (28) e domingo (30), mais de 300 mil pessoas estarão no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, para o Lollapalooza Brasil 2025. Mas, quem não vai estar no festival, também vai ter a oportunidade de assistir de casa os shows de Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes e Alanis Morissette, além das mais de 70 apresentações que vão movimentar a capital paulista.



LEIA MAIS: Lollapalooza promete se manter entre os principais festivais do País

Os fãs de música poderão acompanhar cada detalhe do festival em transmissão exclusiva no Multishow, no Bis e no Globoplay, além de flashes ao vivo e programas diários com os melhores momentos das apresentações na Tv Globo. Serão mais de 50 horas de programação ao vivo.



A novidade deste ano é o sinal aberto no Globoplay, que irá se revezar entre o Multishow e o Bis a cada 30 minutos.



A transmissão ao vivo do Multishow, Bis e Globoplay começa às 14h30, na sexta e no sábado, e no domingo às 14h15. Os apresentadores (Chinaina, Dedé Teicher, Guilherme Guedes, Laura Vicente e Magá Moura) vão se dividir entre os quatro palcos principais trazendo entrevistas exclusivas com as atrações do festival, curiosidades e momentos marcantes das performances de mais de 50 artistas ao longo do fim de semana.



LEIA MAIS: Lollapalooza 2025: veja lista de itens permitidos e proibidos no festival

Na TV Globo, os melhores momentos do festival serão exibidos com apresentação de Kenya Sade e convidados:



- Sexta-feira, dia 28, após o Jornal da Globo, com Maisa;



- Sábado, dia 29, após Altas Horas, e domingo, dia 30, após BBB, com Junior;



- Sábado, 5 de abril, um especial com destaques do festival será exibido após Altas Horas.