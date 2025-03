Lollapalooza: Jão faz show inesquecível com despedida da ‘SUPERTURNÊ’

Nesta sexta-feira (28), o Lollapalooza 2025 foi marcado por um show de arrepiar, protagonizado por Jão. O cantor subiu ao palco para uma performance que atravessou todas as suas quatro ‘eras musicais, desde o icônico álbum de estreia - “Lobos” (2018) - até o mais recente trabalho - “SUPER” (2023). A noite foi recheada de hits inesquecíveis, como "Idiota", "Meninos e Meninas" e muitos outros, cantados a plenos pulmões por uma multidão enlouquecida.

O Autódromo de Interlagos, tomado pela lama devido a forte chuva no início da tarde, foi o cenário de uma apresentação que uniu potência vocal, coreografias impecáveis e efeitos visuais deslumbrantes. O cantor, com uma presença de palco única, trouxe um coral envolvente, um balé cheio de ritmo e uma banda impecável.

A despedida da "SUPERTURNÊ" trouxe uma carga emocional ainda mais forte. Em um momento íntimo com o público, Jão fez questão de se declarar aos fãs. "Este é o último show desse álbum, e é muito especial finalizar esse ciclo aqui (no Lolla). Faço o que eu faço porque sou obcecado por vocês. Vou sentir saudades”, disse o cantor.

Jão, conhecido por sua ousadia e inovação, trouxe uma série de pirotecnias ao palco. Um dos momentos mais épicos aconteceu durante a performance da música "Triste que eu te amo", quando o cantor entrou em cena com uma jaqueta especial que, ao ser ativada, literalmente pegou fogo, provocando um momento de tensão e emoção. Fogos de artifício explodiram no céu e indicaram o fim de uma das maiores e mais lucrativas ‘eras’ do cantor.

O artista provou mais uma vez que é um dos grandes nomes da música brasileira, capaz de criar shows que transcendem a simples performance musical, transformando-os em experiências sensoriais e emocionais inesquecíveis aos fãs.