Lollapalooza sofre alterações na programação devido à chuva em Interlagos

A forte chuva que atingiu o Autódromo de Interlagos nesta sexta-feira (28) causou a paralisação temporária dos shows do Lollapalooza Brasil 2025, levando à reprogramação de toda a grade de apresentações. O clima adverso afetou o andamento do festival, mas as equipes de produção trabalharam para reorganizar os horários e garantir a continuidade do evento.

Um dos shows mais aguardados da noite, o de Jão, que inicialmente estava marcado para as 18h, foi transferido para as 18h40. Já a performance da cantora Olivia Rodrigo, headliner da noite, sofreu um ajuste maior. O show, que seria realizado às 21h30, agora está programado para começar às 22h10.

O Lollapalooza Brasil segue com a programação adaptada, e os organizadores garantem que as alterações não afetarão o evento como um todo. O público foi orientado a se manter atento às atualizações sobre o andamento do festival.

