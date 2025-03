Governo Tite resgata o slogan de Tortorello

A administração do prefeito Tite Campanella (PL) começou a veicular peças publicitárias sobre os primeiros 100 dias no comando de São Caetano, que serão atingidos em 10 de abril. Observadores mais atentos da cena política da cidade notaram que o slogan da campanha, ‘Viva a Vida’, é idêntico ao da segunda gestão de Luiz Olinto Tortorello (1937-2004), iniciada em 1997. Apesar de o atual governo ser de continuidade, já que endossado pelo antecessor José Auricchio Júnior (PSD), toda a concepção gráfica do material aponta para a ruptura. O termo “novo tempo” aparece com destaque e há menções a “responsabilidade fiscal” e a “humanização dos serviços” – os calcanhares de Aquiles do governo passado. E a cereja do bolo no contraponto entre presente e passado: “Prefeitura que ouve”.



Bastidores



Novo secretário





O assessor especial de política Fábio Mesquita Paz assume interinamente a secretaria de Governo de São Caetano, até que o prefeito Tite Campanella (PL) indique o novo secretário. O posto estava vago desde segunda-feira (24), após Stefânia Wludarski pedir demissão do cargo. Pessoas próximas da ex-secretária afirmaram que ela decidiu deixar a gestão para cuidar de assuntos pessoais. Antes de assumir a Pasta de governo, Stefânia chefiava a secretaria da Fazenda na gestão do então prefeito José Auricchio Júnior (PSD).



Sem chances



Projeto que prevê estender a participação da população na Tribuna Livre da Câmara de Santo André tem grandes chances de ser engavetado após a sessão da última terça-feira (25). A proposta é a de que o expediente passe a ser semanal e não mais mensal como ocorre atualmente. Movimentos sociais tumultuaram a plenária, após uma das integrantes participar da Tribuna, o que levou ao encerramento dos trabalhos e a pedido de intervenção da GCM (Guarda Civil Municipal), hoje Polícia Municipal. Pelo que a reportagem apurou, os parlamentares questionam se com a participação semanal o episódio não se tornará recorrente, prejudicando a produtividade da Casa.



Encontro com pastores



A vice-prefeita de Santo André, Silvana Medeiros (Avante), organizou encontro no Paço com mais de 200 pastores e líderes religiosos da cidade. O evento contou com a presença do prefeito Gilvan Junior (PSDB), da primeira-dama Jessica Roberta, da deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania), entre outras autoridades. O objetivo do encontro foi fortalecer o diálogo entre o poder público e as igrejas, reconhecendo o importante papel social e espiritual que essas instituições desempenham na comunidade.



Oficial



Saiu no Diário Oficial de ontem a sanção da lei que autoriza o retorno de São Caetano ao Consórcio Intermunicipal. Dessa forma, o prefeito Tite Campanella (PL) já pode ser homologado como integrante consorciado na reunião da entidade prevista para terça-feira (1º), completando o time das sete cidades, desfalcado desde fevereiro de 2023. A vinda do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), como associado da instituição, também é esperada na próxima semana.



Ex-vereador na Comunicação



Lúcio Araújo, que disputou a eleição para vereança de Diadema com alcunha de Lúcio Nego Véi (Avante), foi nomeado pelo gestão do prefeito Taka Yamauchi (MDB) como oficial de gabinete III, com lotação junto à secretaria de Comunicação. O ex-vereador, que chegou ao mandato na legislatura 2013-2016, tenta a cada eleição retornar ao Parlamento. Em 2016, pelo PV, obteve 2.134 votos. Quatro anos depois, pelo Pros, viu seu espólio eleitoral cair para 999 votos. Já em 2024, filiado ao Avante, só alcançou 525 sufrágios.