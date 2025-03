Haddad tem reunião com reitor da Escola de Sustentabilidade de Stanford para discutir IA

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem uma reunião com Arun Majumdar, reitor da Stanford Doerr School of Sustainability, na tarde desta quarta-feira, 26, para discutir política relacionado à inteligência artificial. Este é o único compromisso na agenda oficial do ministro. Pela Fazenda, também participam do encontro, marcado para 14h, o secretário-executivo adjunto, Rafael Dubeux, os assessores especiais Igor Marchesini Ferreira e Mathias de Alencastro, e a gerente de projeto Savia Gavazza. Representando a Escola de Sustentabilidade de Stanford também estarão Ram Rajagopa, Charlotte Pera, Rebecca Grekin e Elizabeth Gillbrand.ontato: fernanda.trisotto@broadcast.com.br