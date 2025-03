Charge - 26 de março de 2025

A Câmara de São Caetano aprovou nesta terça-feira (25) por 19 votos a um, em primeira discussão, e por 18 a um, em segunda, o projeto de lei sobre o retorno da cidade ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. O texto elaborado pelo prefeito Tite Campanella (PL), lido em plenário na semana passada, agora irá para sanção do chefe do Executivo. Com isso, após dois anos, o colegiado volta a contar com as sete cidades – São Bernardo, outro dos dissidentes, havia retornado no início do ano. A Capital também aderiu ao grupo, como associada, por enquanto sem direito a voto.

Procurado, Tite não comentou o resultado do plenário. No projeto enviado ao Legislativo, justificou o motivo que levou o governo a reinserir a cidade no colegiado. “A vocação do Consórcio vem sendo retomada com sinais claros de protagonismo efetivo na articulação de projetos regionais e integração das cidades do Grande ABC, e agora também da Capital, o que motiva o interesse de nosso município em participar das pautas que envolvem ações conjuntas para a satisfação de demandas comuns da região.”