Lexa fala da expectativa para voltar aos palcos: Será uma alegria

Lexa está retomando aos poucos a rotina após a perda de sua filha Sofia! Após viajar com o noivo, voltar aos trabalhos no escritório e até retornar com os treinos, agora ela se prepara para suas apresentações.

Em entrevista ao Leo Dias, Darlin Ferrattry e Lexa falaram um pouco sobre tudo que irá acontecer daqui para frente. A mãe da cantora relembrou a recepção que preparou à filha quando ela decidiu voltar ao trabalho:

Eu como mãe e sócia da Lexa, preparei uma recepção para ela sentir-se acolhida no trabalho por todos nós. Ela tem uma equipe grande e que a ama muito, explicou.

Lexa ainda contou como está o coração para voltar a cantar para os seus fãs. Vale pontuar que recentemente ela anunciou que gravou uma música em homenagem à filha, que morreu três dias após o nascimento.

Fazer o que eu faço, me faz muito feliz! Voltar para os palcos será uma alegria, declarou.