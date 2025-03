Jennifer Aniston curte jantar com Pedro Pascal em West Hollywood

O último final de semana foi agitado para Jennifer Aniston e Pedro Pascal, que foram fotografados deixando um restaurante luxuoso em West Hollywood, e acenderam rumores de romance.

De acordo com a PEOPLE, os dois escolheram o Tower Bar no Sunset Tower Hotel, em West Hollywood, para jantar. Ainda, segundo o veículo, eles ficaram cerca de três horas no local. Para o encontro, a atriz usou um jeans azul e camiseta branca com colete preto. Já o ator apostou em uma jaqueta de couro preta com jeans e botas de camurça.

Mas parece que o encontro entre eles foi apenas para colocar o assunto em dia e matar a saudade. De acordo com uma fonte do TMZ, eles não estão juntos e aproveitaram a noite na companhia de um grupo de amigos.

Vale pontuar que recentemente Jennifer Aniston viu o seu nome envolvido em um suposto affair com Barack Obama.