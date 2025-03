Em meio a polêmica, Bruna Biancardi curte tarde com Mavie e afilhada

Na última sexta-feira, dia 14, Bruna Biancardi, que estava com o nome entre os mais comentados das redes sociais, mostrou que estava tranquila curtindo a tarde com a filhota e a afilhada, Marina.

Vale lembrar que Biancardi recebeu uma enxurrada de críticas após Neymar Jr. ter supostamente ficado com outras mulheres em uma festa privativa.

A influenciadora não falou sobre o assunto até o momento. No entanto, o pai do jogador afirmou não ter comprado vídeos do atleta com mulheres, como foi noticiado.