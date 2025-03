Luciano Camargo celebra 15 anos de idade das filhas Helena e Isabella

Festança mais que especial! Na última sexta-feira, dia 14, Luciano Camargo curtiu uma celebração pelos 15 anos de idade das filhas gêmeas Isabella e Helena. A dupla combinou as cores dos vestidos com a decoração.

As jovens que estão entrando em um novo ciclo receberam uma homenagem especial do pai no dia 24 de fevereiro, quando nasceram:

E de repente 15 anos!!!! Esse marco lindo chegou! Isa e Helena, durante todos esses anos nós sempre pedimos ao tempo que fosse devagar. Mas o tempo não espera... Parece que foi ontem o dia em que ouvimos juntos o chorinho de vocês avisando ao mundo que estavam chegando?Vocês vieram ao mundo 30 dias antes do previsto pela médica, mas, no tempo exato escolhido por Deus. E, desde aquele dia, as nossas vidas se transformaram. Nós ficaríamos horas contando inúmeras histórias, como da vez q choramos com a primeira febre, vibramos com os primeiros passos, primeiro dentinho caindo?. Que esquema a sua mãe armava pra vocês não perceberem que era ela quem pegava o dentinho debaixo do travesseiro.

O cantor Marcos da dupla com Belutti marcou presença para celebrar a data especial das filhas do amigo.