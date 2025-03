Charge - 15 de março de 2025

A reintegração de São Caetano ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC representa um passo significativo para o fortalecimento regional. O envio do projeto de lei pelo prefeito Tite Campanella (PL) à Câmara demonstra a compreensão do liberal sobre a importância da cooperação entre as cidades na busca por soluções conjuntas. A presença da Capital, mesmo sem direito a voto, tende a ampliar a capacidade do colegiado para tratar de questões que envolvem diretamente os limites territoriais entre a metrópole e seus vizinhos. O histórico de demandas compartilhadas comprova que a interlocução entre os gestores pode facilitar a resolução de problemas que, isoladamente, seriam mais complicados e demorados.