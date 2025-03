Sérgio Guedes será o treinador do Água Santa para disputa da Série D

Após o rebaixamento no Campeonato Paulista, o Água Santa já inicia as preparações para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, e confirmou, na tarde desta sexta-feira (14), Sérgio Guedes como novo treinador do clube.

O técnico volta ao comando do Netuno após uma passagem entre 2020 e 2022. Seu trabalho no clube rendeu a classificação da equipe ao Paulistão, com a campanha finalista da Série A-2 em 2021. Na oportunidade, o clube diademense perdeu a decisão nos pênaltis, contra o São Bernardo FC.

Guedes já teve passagens em clubes como Bahia, Ponte Preta, Sport e Ceará, mas esteve à frente do Grêmio Prudente na disputa da Série A-2 do Paulista neste ano. O clube interiorano não teve um bom desempenho, e acabou eliminado ainda na primeira fase do estadual.

“É uma grande satisfação retornar para um clube onde fomos felizes, onde tenho boas lembranças e uma boa relação, o que acredito ser recíproco. Espero corresponder às expectativas que são criadas. É um momento de reconstrução, um redirecionamento de algo que já fizemos uma vez. É muita similaridade, de tudo aquilo que já vivi. Então, o sentimento passa a ser de muito otimismo”, disse o treinador no anúncio oficial.

Em 2021, o elenco do Netuno comandado por Sérgio Guedes terminou a primeira fase da Série A-2 do Campeonato Paulista de maneira invicta. Garantindo vaga para o mata-mata na segunda colocação geral, o Água Santa teve um desempenho de 8 vitórias e 7 empates. No caminho até a grande final, o time do Grande ABC eliminou Portuguesa e Rio Claro, respectivamente.

De acordo com o novo comandante, a torcida pode esperar um time competitivo e guerreiro. "Eu imagino que a competição (Série D) pede isso. É um campeonato onde é necessário ter entendimento do jogo, saber administrá-lo, saber vivê-lo, e contratar jogadores para isso. A nossa prioridade é aquilo que o clube vê como projeto, fazer um bom campeonato que nos possibilite sonhar com coisas boas", completa Sérgio Guedes.

Em seus 18 meses à frente do comando técnico do Água Santa, Sérgio Guedes disputou 40 partidas, com 14 vitórias, 16 empates e 10 derrotas, e obteve 51,66% de aproveitamento.

O clube tem pouco menos de um mês de preparação para o início da disputa do Nacional. O Água Santa estreia no dia 12 de abril, jogando na Arena Inamar, contra o Pouso Alegre-MG. Os outros adversários do Netuno no Grupo A-6 serão Boavista-RJ, Maricá-RJ, Nova Iguaçu-RJ, Porto Vitória-ES, Portuguesa e Rio Branco-ES.

