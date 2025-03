Após polêmica, Neymar se pronuncia sobre festa no interior de SP

Neymar está no centro de mais uma polêmica envolvendo sua vida pessoal, após rumores de que teria participado de uma festa com amigos e garotas de programa em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo. A história foi inicialmente divulgada pelo colunista Leo Dias, que afirmou que o jogador usou seu helicóptero para se deslocar até o evento.



De acordo com a versão apresentada, Neymar teria dito à esposa, Bruna Biancardi, que iria apenas dar carona a um amigo, por volta das 22h da última segunda-feira (11). Contudo, a esposa só teria descoberto por meio de vídeos e fotos que o jogador estava em uma balada, o que gerou uma nova crise no relacionamento. Vale lembrar que Neymar já havia passado por uma situação semelhante no passado, quando traiu Bruna, que estava grávida na época, e precisou pedir desculpas publicamente.



A assessoria de Neymar, no entanto, negou as acusações, alegando que o jogador não compareceu à festa e que apenas emprestou sua aeronave para amigos, explicando que, por esse motivo, o helicóptero foi visto em diferentes locais.



Bruna Biancardi, por sua vez, esteve em um jantar com amigas na noite seguinte, mas preferiu não se manifestar sobre o ocorrido. Neymar também se manteve em silêncio sobre o caso, compartilhando em suas redes sociais uma imagem dele assistindo à televisão e se preparando para dormir.

Vale ressaltar que o episódio reacende a polêmica de que o jogador alegou estar sentindo dores na coxa e, por isso, ficou de fora do jogo da semifinal do Paulistão contra o Corinthians. No entanto, dias antes ele estava curtindo o Carnaval na Sapucaí ao lado da esposa, Bruna Biancardi.