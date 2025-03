Filha de Virginia Fonseca rouba a cena em casamento e foge pelo corredor da igreja durante entrada como daminha

Virginia Fonseca usou suas redes sociais na última quinta-feira, dia 13, para compartilhar registros do casamento de Samara Pink, sua melhor amiga, e Thiago Stabile. Entre os momentos compartilhados, alguns chamaram mais a atenção.

A começar pelo look escolhido por Virginia, um vestido longo na cor Pink que deu o que falar entre os internautas. Em seu Instagram, Virginia compartilhou fotos ao lado do marido Zé Felipe e das filhas Maria Flor e Maria Alice.

Falando nas filhas do casal, as duas foram escolhidas pelos noivos para serem as daminhas durante a cerimônia, mas nem tudo saiu como o esperado.

A empresária compartilhou nos seus Stories o momento em que Maria Alice entre na igreja e, pouco tempo depois, volta correndo em direção à mãe. Na legenda, Virginia explica o ocorrido:

Floflo [Maria Flor] não quis entrar. Maria Alice topou, mas desistiu no meio do caminho, escreveu ela.

Depois, Virginia ainda compartilhou outro vídeo, dessa vez caminhando ao lado de Maria Alice, que, com a mamãe ao lado, aceita ir até os noivos.

Já na festa, a madrinha do casamento revela que trocou de vestido com uma amiga e explica motivo.

- Ninguém vai entender nada? O que acontece é que meu estômago estufou, e esse vestido tem uma faixa bem em cima. Já minha amiga estava com um esparadrapo e começou a se machucar com o dela. Então falei: Duda, quer saber? Vou colocar um que comprei ali e você usa o meu. E pronto, fizemos isso.