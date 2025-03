Motociclista colide com viatura da Polícia Civil em São Bernardo

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro ocorreu na tarde desta quarta-feira (12) na Estrada Rio Acima, no Riacho Grande, em São Bernardo. Segundo informações de populares, confirmadas pelo Corpo de Bombeiros, o veículo envolvido na colisão se trata de uma viatura descaracterizada da Polícia Civil.

LEIA MAIS: Motociclista é resgatado após cair de viaduto em São Bernardo





Um vídeo enviado ao Diário por testemunhas mostra a parte frontal do carro amassada, enquanto a motocicleta ficou caída no chão, junto ao piloto. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para prestar socorro às vítimas, mas até o momento não há informações sobre o estado de saúde do motociclista nem do motorista do carro.





A reportagem do Diário solicitou mais detalhes sobre o caso à SSP (Secretaria da Segurança Pública), mas ainda não obteve retorno.

LEIA MAIS: Irmãos procurados por envolvimento em facção são presos em São Bernardo