Vitória da regionalidade

O retorno de São Caetano ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC é marco na reafirmação da identidade regional e no fortalecimento das políticas públicas coletivas. Durante os dois anos em que a cidade – e também São Bernardo – esteve ausente da entidade, o bloco se fragmentou e a defesa dos interesses da população ficou ao léu. Daí que a decisão de reintegração do prefeito Tite Campanella (PL), antecipada ontem com absoluta exclusividade pelo Diário, estar sendo tão celebrada pelos outros seis chefes de Executivo. Não poderia ser diferente. Desafios comuns exigem respostas conjuntas. Descortina-se um novo tempo, em que o individualismo perde terreno para a ação conjunta.

A cooperação intermunicipal é essencial para o enfrentamento de questões que transcendem os limites territoriais de cada cidade – algo bastante comum em regiões conurbadas como o Grande ABC. A atuação do Consórcio permite avanços em áreas como mobilidade urbana, saúde, segurança e infraestrutura. O ingresso de São Caetano reforça esse arranjo e amplia a capacidade do grupo em obter recursos, estabelecer parcerias e influenciar decisões estratégicas que lhe sejam benéfica nos âmbitos estadual e federal do poder. Além disso, a reintegração ocorre em momento oportuno, coincidindo com a adesão da Capital ao colegiado, o que tende a aumentar ainda mais o peso das reivindicações locais.

A adesão integral das sete cidades ao Consórcio resgata o conceito original da entidade, criada em 1990 exatamente para ser instrumento de planejamento e coordenação intermunicipal. O discurso uníssono dos prefeitos ao celebrar a recomposição expõe o entendimento de que a atuação isolada limita o potencial de crescimento do bloco. A retomada do protagonismo do Grande ABC exige sintonia entre os gestores, superando diferenças partidárias em prol de interesses coletivos. Ao consolidar a unidade, a região cobra a plenos pulmões seu direito inalienável de ser vista como protagonista no teatro do poder, e cuja força é capaz de atrair a atenção de Estado e União a si e a suas necessidades.