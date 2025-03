De malas prontas para a Prefeitura de Mauá

O deputado estadual Atila Jacomussi (União Brasil) segue colecionando perdas em Mauá. Após debandada de assessores – antes de extrema confiança do unionista – mais um antigo aliado é esperado para fazer parte da gestão do prefeito Marcelo Oliveira (PT). Desta vez, trata-se de Márcio de Souza, que foi, além de braço-direito, chefe de Gabinete no Paço quando o parlamentar foi prefeito da cidade, e agora deve ter confirmado o desembarque para ser o novo secretário de Comunicação, Pasta recém-recriada no projeto de minirreforma administrativa no governo. Uma reunião entre os dois é prevista para segunda-feira (10) a fim de selar a nomeação. De novo, Atila vai se isolando e perdendo ex-aliados para o petista. Por que será?

Bastidores

Maktub

Zana Lima (PMB-foto), primeira-dama de São Bernardo, falou com a coluna sobre as informações que circulam nos bastidores de que pode concorrer a deputada estadual na eleição do ano que vem. Durante o Aviva SBC, evento gospel promovido no Carnaval, a mulher do prefeito Marcelo Lima (Podemos) não descartou a possibilidade de concorrer a uma das 94 cadeiras da Assembleia Legislativa. Muito pelo contrário. “Se Deus tiver planos e confirmar...”, respondeu Zana, ao ser questionada sobre o assunto.

Rebeldia

Bruna Biondi (Psol) e Edison Parra (Podemos), vereadores de oposição à gestão do prefeito de São Caetano, Tite Campanella (PL), se rebelaram na Audiência Pública da Saúde e não seguiram as determinações de Marcos Fontes (Progressistas), presidente da reunião, que definiu cinco minutos para cada parlamentar fazer perguntas. “Não é regimental”, esbravejou Bruna, que falou por cerca de 20 minutos. “É claro que não vou cumprir”, afirmou Parra, que também estourou o tempo de fala.

Desculpa

O diretor da Saúde de São Caetano, Ricardo Carajeleascow, se desculpou durante Audiência Pública do setor, após uma moradora reclamar da falta e da qualidade das fraldas adulto distribuídas pela Prefeitura. A munícipe disse que há quatro meses o item está em falta e, quando disponível, “esfarela nas mãos”. O diretor garantiu que até esta sexta-feira (7) a situação seria resolvida.

Nova diretoria

O PCdoB de São Bernardo conta com nova diretoria. Cladeonor Neves da Silva é o novo presidente da sigla. Ex-presidente do Sindicato da Construção Civil e ex-coordenador da CUT ABC, Silva tem como vice o secretário-geral do Sindicato dos Médicos do ABC, Leandro Altrão Martinez. Entre as metas do novo presidente está a construção de núcleos de bairro do partido.

Melhorias na Saúde

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), recebeu ontem 76 novos profissionais do curso de Medicina, no Hospital de Clínicas, acompanhado do secretário de Saúde, Jean Gorinchteyn. A nova equipe vai atuar na residência médica, atendendo a população nos hospitais municipais, se especializando em Anestesiologia, Clínica Médica, Cirurgia Geral, Ginecologia e Obstetrícia, Medicina de Família e Comunidade, Neurocirurgia, Pediatria, Psiquiatria, Saúde Mental e Saúde da Família. “Essa é a nossa meta: zerar exames, consultas e cirurgias, mas não dá para fazer nada disso se não cuidar de quem cuida das pessoas”, disse o podemista.