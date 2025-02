Polícia Civil investiga morte de mulher após parto em hospital de Mauá

A Polícia Civil investiga uma possível negligência médica no Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini, em Mauá, após a morte de Ingrid Damiana da Silva, de 30 anos. Ela faleceu nesta segunda-feira (24), dias após passar por uma cesariana seguida de complicações no pós-parto. A família da vítima registrou boletim de ocorrência relatando suspeita de erro médico.

Segundo o BO (Boletim de Ocorrência), Ingrid foi internada no dia 11 de fevereiro para o parto e um procedimento de laqueadura. Em depoimento, a irmã da vítima relata que a cirurgia ocorreu sem complicações, e a criança nasceu saudável. No entanto, cerca de dez horas depois, a paciente começou a sentir dores e apresentar inchaço e vermelhidão no abdômen. Após exames, teria sido identificado um líquido desconhecido na cavidade abdominal.

Diante do agravamento do quadro, Ingrid passou por uma nova cirurgia no dia 15 para investigar um possível sangramento. No dia 18, foi submetida a mais um procedimento para drenagem abdominal e vaginal, mas a infecção teria persistido, levando a uma falência renal. A família afirma que a paciente estava saudável durante toda a gestação e suspeita de negligência da equipe médica.

Ainda no registro policial, a irmã revela que “tomou conhecimento por meios próprios que esta mesma equipe médica já havia sido processada por outros pacientes por erros procedimentais”

Sindicâncias

O Hospital Nardini divulgou uma nota afirmando que "lamenta que, apesar de todos os esforços e cuidados prestados, a paciente não tenha resistido às complicações clínicas apresentadas no período pós-parto". A direção do hospital também informou que instaurou uma sindicância interna para apurar o caso, analisando exames, prontuários e a conduta dos profissionais envolvidos. "Todos os fatos serão apurados com máximo rigor", diz o comunicado.

A Prefeitura de Rio Grande da Serra, onde Ingrid morava e realizou o pré-natal, declarou que a paciente passou por 18 consultas durante a gestação, número acima do recomendado pelo Ministério da Saúde. O município ressaltou que não possui maternidade própria, e partos de alto risco são encaminhados para o Hospital Nardini. Além disso, a prefeitura afirmou ter protocolado um pedido de sindicância para investigar o ocorrido.

O caso segue sob investigação pela Polícia Civil, que deve ouvir familiares e profissionais de saúde envolvidos no atendimento.

Veja a nota do Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini na íntegra

"O Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini expressa seu profundo pesar pelo falecimento da paciente I.D.S. e lamenta que, apesar de todos os esforços e cuidados prestados, a paciente não tenha resistido às complicações clínicas apresentadas no período pós-parto.

Cumprindo o dever de preservar o sigilo do prontuário, como determina o Código de Ética Médica, e em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), não é possível divulgar dados relacionados ao diagnóstico, tratamento, estado de saúde ou óbito de pacientes, assim como todas as demais informações assistenciais que integram o prontuário médico.

Adicionalmente, informamos que a Diretoria do Hospital Nardini determinou a instauração de uma sindicância interna. Serão levantados todos os dados do prontuário médico, exames, condutas e demais documentos pertinentes. Os profissionais envolvidos no atendimento também serão convocados para prestar esclarecimentos. Todos os fatos serão apurados com máximo rigor. Caso sejam identificados quaisquer problemas ou desvios em relação às normas de qualidade e segurança dos pacientes, serão adotadas as medidas necessárias para garantir a devida responsabilização dos envolvidos.

Por fim, reiteramos nosso firme compromisso com a saúde e o bem-estar de todos os nossos pacientes, e seguimos à disposição para outras informações que se mostrem necessárias."

