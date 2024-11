Mães denunciam novas mortes e violência obstétrica em S.Bernardo

Após série de denúncias no primeiro semestre deste ano, novos casos de negligência e violência obstétrica no Hospital da Mulher de São Bernardo são relatados. Familiares denunciam mais quatro episódios, sendo dois óbitos, e duas lesões, uma em recém-nascido e outra em gestante. Em todas as ocorrências, as denunciantes alegam mau atendimento da equipe médica, demora para realização dos partos e imposição ao parto normal.

O caso mais recente ocorreu na última segunda-feira (4), com uma gestante de 15 anos. Segundo informações da tia da adolescente, Tiane Alves Sousa, 25 anos, a menina deu entrada no Hospital da Mulher com 39 semanas, após realizar exames de cardiotocografia e ultrassonografia no Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher e a médica responsável solicitar atendimento de emergência devido à diminuição da movimentação do bebê durante os exames.

Ao chegar à unidade, a paciente estava com pressão alta (14/5) e, após repetir avaliação médica, foi constatado mecônio (primeiras fezes do recém-nascido) no útero. A bolsa da gestante estourou por volta das 14h30, e a equipe médica teria informado à família que o parto por cesariana deveria ocorrer em no máximo uma hora. Porém, ao subir para a maternidade, outros profissionais colocaram a adolescente no soro, com duração de 13 horas e teriam tentado induzir o parto normal.

Revoltados com a demora, familiares acionaram a polícia e a direção do hospital. Após quatro horas, por volta das 18h, foi realizada a cesária e o bebê foi levado diretamente para UTI, onde ficou por seis horas. Tiane conta que a equipe médica não informou a família o estado de saúde do recém-nascido e, por volta das 23h, foi anunciado o óbito do bebê – sem causa da morte.

Inicialmente, o parto por cesariana estava agendado para ocorrer na unidade na quarta-feira (6). “Em nenhum momento a equipe médica explicou o motivo da morte e nem deu um resumo hospitalar do que ocorreu com o Noah durante as seis horas na UTI. A negligência médica ocorreu no momento em que a cesária foi liberada, quatro horas depois da internação dela e no momento em que eles sabiam que o Noah fez cocô na barriga e forçaram um parto normal”, explicou a tia da paciente.

O recém-nascido foi enterrado na manhã de ontem no Cemitério Paulicéia. No atestado de óbito também não foi identificada a causa da morte. Após publicação do caso nas redes sociais, o hospital agendou para hoje reunião com os familiares da adolescente. A família registrou Boletim de Ocorrência no 1° DP (Distrito Policial) de São Bernardo.

OUTRA OCORRÊNCIA

Em junho deste ano, a cuidadora de idosos Ana Paula Santos de Souza, 28, perdeu seu primeiro filho após realizar parto no hospital. A paciente deu entrada na unidade no dia 12, com 33 semanas e com cinco centímetros de dilatação, após sentir dores e ter sangramento em casa. Diagnosticada com diabetes e pressão alta, ela disse que o parto deveria ser por cesariana devido aos riscos à sua saúde e a do bebê.

“Tentaram induzir o parto normal, estava com muita dor e com dez centímetros de dilatação. Após várias tentativas, perceberam que não ia dar porque o bebê era grande e decidiram fazer a cesária com fórceps. Meu filho nasceu às 7h05 e só fui ver ele às 23h, já sem vida”, relatou Ana Paula.

A equipe médica informou à paciente que a causa do óbito teria sido parada cardíaca. Porém, no atestado de óbito do Instituto Médico Legal havia a descrição de morte por traumatismo cranioencefálico. Durante reconhecimento do corpo, Ana Paula identificou que a cabeça do recém-nascido estava machucada, a clavícula quebrada e os olhos e os braços tinham hematomas.

“Perguntei à médica porque não fez cesária e ela respondeu que era porque eu tinha dilatação suficiente para o parto normal. Para forçar para o bebê sair, o anestesista ficou empurrando a minha barriga com o cotovelo. Meu neném nasceu sem chorar e falaram para aplicar adrenalina nele. Foi quando o levaram para incubadora. A pior dor é sair do hospital sem o filho nos braços e saber que foi erro médico”, lamentou. Ana Paula também registrou BO no 1° DP.





Revolta: fêmur fraturado e útero dilacerado