Veículo bate em carro estacionado, capota e mulher escapa por pouco de acidente em SC

Uma cena impressionante ganhou destaque nas redes sociais neste final de semana. Imagens de monitoramento de uma rua em Braço do Norte, cidade do sul de Santa Catarina, flagrou uma colisão entre dois veículos, que quase atinge um mulher que andava pela via.

Conforme dados do vídeo, o caso aconteceu por volta das 8h20 do último sábado, 22. A mulher caminha por dentro da rua Nereu Ramos. Quando ela se encontra ao lado de um carro estacionado, modelo Honda HR-V, uma Montana vem em alta em velocidade, por trás, e se choca contra a traseira do veículo parado.

A Montana capota para o lado esquerdo e o Honda se desloca para o lado direito, invadindo a calçada. A mulher, que estava a centímetros do ponto da batida, exatamente entre os carros, não foi atingida.

De acordo com a Polícia Militar de Santa Catarina, que foi acionada para atender a ocorrência, o motorista da Montana não apresentava sinais de embriaguez e não ficou ferido. A identidade dele não foi informada

Para a PM, o homem informou que estava com pressa porque estava se deslocando para uma feira para representar a empresa onde trabalha - de acordo com os agentes, ele estava usando uniforme.

A Polícia informou que o boletim de ocorrência foi lavrado e os carros removidos da via pela seguradora.

