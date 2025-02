Santo André empata e corre riscos na A-2 do Paulistão

Santo André e Juventus protagonizaram um confronto equilibrado neste sábado (22), no estádio Bruno José Daniel, na cidade andreense, válido pela 12ª rodada do Campeonato Paulista Série A2. O duelo terminou empatado por 1 a 1, resultado que manteve ambas na briga por uma vaga no grupo dos oito melhores da competição. Os dois times alcançaram a marca de 16 pontos na tabela, ainda na zona de classificação para a próxima fase, mas podem perder posições caso outros resultados da rodada não sejam favoráveis neste domingo (23).

O jogo começou com as equipes buscando o controle das ações, mas foi no segundo tempo que as melhores chances surgiram. Aos três minutos da etapa final, o Santo André abriu o placar. Juninho, aproveitando uma jogada bem construída, finalizou com precisão e colocou o time da casa em vantagem. O Juventus, no entanto, não se abateu e, aos 42 minutos, em uma cobrança de falta, empatou com gol de Felipe.

Agora, as equipes já se voltam para os próximos desafios. Na quarta-feira (26), o Santo André recebe o Oeste, às 15h, novamente no estádio Bruno José Daniel. No mesmo dia e horário, o Juventus encara o Capivariano, em casa, em busca de mais pontos para se consolidar no G-8.

FICHA TÉCNICA

SANTO ANDRÉ 1 X 1 JUVENTUS

Santo André: Carlos Vinicius; Alemão, João Afonso, Rafael Milhorim e Rafael Verrone (Paulo Henrique); Bruno Camilo, Fabrício Oya e Nelsinho (John Everson); Alexiel (Juninho), Ariel (Luiz Gustavo) e Nycollas Lopo (João Pedro).

Técnico: Gilson Kleina.

Juventus: André; Mattis (Felipe), Léo Santos (Fabrício), Matheus e João Victor; Marzagão, Betinho (Henrique), Natan e Cesinha; Rodrigo e Anderson Magrão (Adson).

Técnico: Sérgio Soares.

Gols: Juninho, aos três, e Felipe, aos 42 do segundo tempo

Juiz: Gabriel Henrique Meira Bispo

Renda e público: Não disponível

Local: Estádio Bruno José Daniel, neste sábado (22).

