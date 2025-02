Santo André altera sentido de rua no Campestre a partir de segunda (24)

Para aumentar a fluidez no trânsito e reduzir congestionamentos, a Prefeitura de Santo André vai alterar o sentido de um trecho da Rua Rosa de Siqueira, no bairro Campestre, a partir de segunda-feira (24). A via passará a ter mão única no sentido da Rua dos Coqueiros até a Avenida Dom Pedro II.

De acordo com o DET (Departamento de Engenharia de Trâfego), a alteração busca eliminar conflitos viários no cruzamento com a Avenida Dom Pedro II, ponto crítico de congestionamento, especialmente nos horários de pico. Faixas informativas já foram instaladas para orientar os motoristas, e agentes de trânsito estarão no local para auxiliar na adaptação.





"Essa medida foi planejada para garantir mais segurança viária e melhorar o fluxo de veículos e pedestres. A intervenção reduzirá os impactos do trânsito nesse ponto estratégico, que vinha sendo um gargalo operacional", explica o secretário de Mobilidade Urbana, Almir Cicote.





A prefeitura reforça a importância de os motoristas ficarem atentos à nova sinalização e respeitarem as orientações para um trânsito mais seguro e organizado na região.