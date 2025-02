Administração Taka garante nova sede à Delegacia da Mulher

O governo Taka Yamauchi (MDB) se comprometeu a pagar o aluguel da nova DDM (Delegacia de Defesa da Mulher). A informação é do secretário de Administração e Gestão de Pessoas, Adler Kiko Teixeira. Em um primeiro momento, a Prefeitura havia informado que todos os contratos da gestão anterior estavam sendo analisados.

Entretanto, após questionamento do vereador Orlando Vitoriano (PT) em relação à falta de pagamento do imóvel que vai abrigar a futura sede da DDM, o prefeito de reuniu com a delegada Renata Cruppi, que está à frente da Delegacia da Mulher, e garantiu o projeto.

O contrato de locação do novo prédio foi assinado pela gestão de José de Filippi Junior (PT) em dezembro de 2024 e, segundo Vitoriano, estão em atraso dois meses de aluguel. Kiko afirmou que o prefeito determinou que o proprietário seja contatado para acertar as pendências.

“Diante da envergadura do projeto, o prefeito assegurou que Diadema vai arcar com o aluguel. Taka ficou encantado com a proposta apresentada pela dra Renata, que prevê uma Delegacia modelo, aberta 24 horas, que inclusive deve contar com brinquedoteca”, disse o secretário.

Agora, o governo busca negociar valores mais condizentes com o cenário financeiro da cidade. Além do aluguel do novo prédio, de cerca de R$ 14 mil, segundo Kiko, a Prefeitura deve tentar também redução na caução, valor pago pelo locador como garantia do aluguel.

“Com a reunião, o problema do pagamento do aluguel foi superado. Agora, estamos seguindo a determinação do prefeito que é encontrar uma solução para viabilizar o projeto. Porém, Taka garantiu que vai tirá-lo do papel, tendo em vista que é uma ação protetora às vítimas de violência”, afirmou.

A Delegacia de Defesa da Mulher está localizada há mais de uma década à rua Santa Rita de Cássia, no Centro. Porém, o imóvel é de difícil acesso a pessoas com deficiência e pequeno para atender a demanda de atendimento, que chega em média a 300 pessoas por mês. Hoje, o aluguel de R$ 7.000 mensais é pago pelo governo do Estado.

O novo espaço fica próximo ao Terminal Diadema, na Avenida Presidente Kennedy, tem quase o dobro do tamanho do prédio atual e passa por reformas com apoio da iniciativa privada. Renata Cruppi saiu otimista da reunião com o prefeito. “Seguimos firmes, graças a Deus, e com apoio do secretário e do prefeito”, pontuou a delegada.